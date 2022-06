Harley-Davidson, edizione limitata in omaggio all’esercito USA

Harley-Davidson, dopo la nuova e-bike con Google , torna alle sue moto straordinarie e presenta launa serie di motociclette con livrea in edizione speciale creata per celebrare il background unico e gli interessi speciali del passato motociclistico dei soldati americani in sella alle loro Harley-Davidson. Il design della Collezione Enthusiast verrà lanciato ogni anno, disponibile in quantità limitata su una selezione curata di modelli del brand. Jochen Zeitz, Presidente e CE, ha spiegato: “Harley-Davidson è orgogliosa di lanciare questo programma con la GI Enthusiast Collection, che onora l'eredità dei motociclisti del brand, che hanno servito o prestano attivamente servizio nelle forze armate statunitensi".