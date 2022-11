Eicma Milano: SWM presenta l’intera gamma per il 2023

SWM Motorcycles è tra i grandi protagonisti dell’EICMA 2022, in corso di svolgimento a Milano proprio in questi giorni. La Casa di Biandronno ha infatti svelato la nuova gamma 2023, basata su quattro piattaforme ben definite: 125 cc, naked, off road e scrambler. Seguendo le indicazioni arrivate dagli utenti e dalla rete, hanno dichiarato i vertici del produttore varesino, le nuove SWM presentano novità sia sul fronte tecnico sia su quello stilistico. In particolare, molta attenzione è stata dedicata all’erogazione della potenza, così da rendere le moto più facili e sicure da guidare.