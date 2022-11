Le più belle ragazze di Eicma 2022

L'edizione di EICMA 2022 si conferma nei numeri essere già un successo. Sono infatti accorsi 1.370 brand, il 59% proveniente dall'estero, in rappresentanza di 45 differenti nazioni.



Dati pre-Covid, che confermano nuovamente l'attrattività di EICMA, apprezzata anche dalle imprese del comparto motociclistico e del ciclo che quest'anno popolano sei padiglioni, facendo segnare un +35% rispetto al 2021 per quanto riguarda il numero di metri quadri occupati. Consistenti e importanti i ritorni tra le Case costruttrici, ma significative sono anche le nuove presenze: oltre il 20% degli espositori ha infatti deciso di partecipare e mettere in mostra a EICMA per la prima volta i propri prodotti.



Dopo le due giornate dedicate alla stampa, l’apertura al pubblico sarà giovedì 10 e per tutto il fine settimana, domenica compresa. Invariati i prezzi dei biglietti rispetto alla scorsa edizione. Si parte dai 19 € del biglietto intero (+1,50 € di commissione se comprato online) ai 23 € del biglietto intero se comprato alle casse in fiera.