Eicma 2022, Yamaha svela la Sport Tourer più sofisticata di sempre

Conosciamo i modelli Sport Touring di Yamaha, moto che offrono ai motociclisti di tutto il mondo la possibilità di vivere i propri sogni ed esplorare le strade della vita ogni volta che sentono il bisogno di fuggire dalla realtà quotidiana. Non importa se si stratta di un lungo viaggio o di un semplice week end, la gamma TRACER 9 della Casa offre le prestazioni, il comfort e la versatilità per soddisfare la voglia di viaggiare di qualsiasi pilota. Queste moto sono sempre pronte per partire, in qualsiasi momento.