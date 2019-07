Dalla Superbike arriva Tuono, l’Aprilia che fa sognare

Tra le novità dell' Eicma 2014 presentate dal Gruppo Piaggio, l'Aprilia Tuono V4 1100 è tra quelle che più attirano l'attenzione degli appassionati.Più cavalli per la naked della Casa di Noale: la potenza passa, infatti, da 170 a 175 CV. E cresce anche la coppia disponibile ai regimi medio bassi, così da migliorare l'efficacia e il piacere della guida su strada.E' presente l'APRC (Aprilia Performance Ride Control), il pacchetto di controlli elettronici alla guida, frutto dell'esperienza Aprilia nelle corse con la superbike RSV4; l'APRC su Tuono comprende numerosi congegni elettronici come controllo di trazione aTC (Aprilia Traction Control), controllo antimpennata aWC (Aprilia Wheelie Control), sistema di asservimento alla partenza per la pista aLC (Aprilia Launch Control), e cambio elettronico aQS (Aprilia Quick Shift).