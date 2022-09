Ecco la nuova enduro stradale stilosa e più tecnologica

KTM ha presentato la 890 Adventure R 2023, enduro stradale stilosa. La KTM 890 ADVENTURE R è un cavallo di razza e, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, è senza dubbio la miglior travel enduro con la quale affrontare i percorsi offroad più impegnativi. La nuova versione 2023 si ispira chiaramente alla regina del deserto KTM 450 RALLY, dalla quale riprende alcune caratteristiche estetiche.



La nuova versione è infatti caratterizzata da un nuovo cupolino, nuove sovrastrutture, un nuovo serbatoio e una nuova protezione del motore, che migliorano l'aerodinamica e l'ergonomia, aumentando l'agilità nell’affrontare i terreni più impervi e la protezione del pilota.



Dal punto di vista tecnico, la nuova KTM 890 ADVENTURE R conferma la sua ciclistica solida e al tempo stesso agile grazie al resistente telaio in acciaio al cromo-molibdeno, abbinato a sospensioni WP XPLOR completamente regolabili.



Una volta in sella, si nota subito il nuovo display TFT da 5" dotato di connettore USB-C. Anche il pacchetto elettronico è stato migliorato: la centralina elettronica dell'ABS di nuova generazione è in grado di sfruttare i rilevamenti del sensore 6D così da applicare la giusta forza frenante in qualunque situazione. Quando la strada si allarga e si vogliono macinare chilometri, la nuova KTM 890 ADVENTURE R assicura un maggior livello di comfort grazie alla sella monopezzo