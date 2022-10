Ducati Panigale V4 R: assetto da pista e 240 cavalli

Siamo arrivati al quarto episodio della Ducati World Première web serie, la Casa presenta la nuova Panigale V4 R, con cui conferma nuovamente la sua vocazione: offrire ai suoi appassionati le soluzioni tecnologiche più sofisticate e raffinate che avvicinano sempre di più la supersportiva stradale alle moto da competizione utilizzate nel campionato WorldSBK. La nuova Ducati Panigale V4 R è riconoscibile sin dal primo sguardo grazie alle ali in carbonio e alla livrea ispirata alla MotoGP. Per la prima volta sarà prodotta in serie numerata con numero progressivo e nome del modello riportati sulla testa di sterzo in alluminio ricavata dal pieno.