Per gli appassionati della ruota anteriore da 21” la DesertX si è presentata in anteprima per il pubblico di EICMA con la nuova livrea "RR22", ispirata a quella dell’Audi RS Q e-tron che ha partecipato all’ultima Dakar. Da novembre questa nuova livrea affiancherà nelle concessionarie Ducati la colorazione Matt Star White Silk.