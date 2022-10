Drakon, la moto 125 naked di Malaguti

La Drakon 125 è una moto speciale per Malaguti, infatti è il veicolo su cui il Brand ha lavorato di più negli ultimi anni. La Drakon 125 è una moto sviluppata totalmente da zero ed è unica nel suo genere.



Le linee del Malaguti Drakon sono quelle, ardite, di Kiska Design, noto tra le altre cose per aver plasmato il look spigoloso delle KTM. Dietro al design coraggioso ci sono lo “Spirito di Bologna” del marchio Malaguti e la solidità del gruppo KSR.



Già disponibile nei concessionari europei, la Drakon 125 è stata sviluppata da zero e conta su un motore di 125cc di cilindrata, raffreddato a liquido, capace di 13,5 CV (10 kW) a 9.500 giri/min e 11,4 Nm a 7.500 giri/min. La Drakon pesa 145 kg e, in virtù anche dell’ampio manubrio e della forcella a steli rovesciati, promette grande agilità. La moto è già disponibile ne rivenditori ufficiali a un prezzo di 3.999 euro.