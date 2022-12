Cinque moto naked, vere regine della strada

Potenti, agili, piccole e grintose, le regine della strada sono indubbiamente le naked. Pensate svestendo le supersportive della carena, queste moto combinano utilizzo stradale e sportività. Di base poco impegnative, piacciono ai più e si prestano in tutte le occasioni. Appetibili per i neofiti e molto apprezzate da motociclisti esperti, le nude hanno sempre attirato lo sguardo e suggestionato viaggi e prestazioni. Molti modelli sono divenuti storici, resistendo al passare del tempo e grazie ai vari restyling, alcune sono ancora a catalogo. Ma quali sono oggi le protagoniste di questo naked attraction. Scopriamolo con un breve viaggio tra i modelli che più si vendono e si possono incontrare per strada