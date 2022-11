BMW, lo scooter elettrico è un’opera d’arte

Prende vita un nuovo mezzo che unisce l'arte urbana dello street artist FLYCAT e la natura fortemente legata alla città di questo innovativo scooter, che diventa perfetto per la vita metropolitana, oltre a raccontarne anche le storie. Lo scorso 14 novembre - nel centro di Milano - alla House of BMW, la Casa motociclistica BMW Motorrad Italia ha presentato un esemplare unico di BMW CE 04 decorato dall’artista urbano FLYCAT, risultato di un progetto dove l’arte incontra la sostenibilità. Lo street artist milanese ha usato le superfici dello scooter elettrico di BMW Motorrad come un telo per raccontare - con i suoi graffiti - le storie che si intrecciano tra le vie della metropoli.