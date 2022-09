BMW F750GS: la crossover stradale nel senso più puro

La BMW F 750 GS è la più piccola della famiglia di crossover della casa bavarese. E’ la sorella minore della regine di tutte le classifiche di vendita, ovvero la F 1250 GS.



La BMW F 750 GS rientra in quella categoria di moto che useresti realmente tutti i giorni, sia da città che da turismo, sia con una guida sportiva che tranquilla.



Il motore bicilindrico della BMW è da 853 cm3 con 75,2 CV. L’unità, non è più un Rotax ma un progetto BMW al 100%, realizzato da Loncin in Cina. La sella è alta 81,5 cm ma, come optional, sono previste misure ridotte o aumentate rispetto alla standard. Sempre in optional sono disponibili la strumentazione TFT da 6,5 pollici con sistema di connessione bluetooth. Il prezzo parte da 10.200 euro.