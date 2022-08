Benelli svela una nuova maxi enduro

In attesa della nuova Benelli TRK 800 che entrerà presto in gamma, a fianco della 502 oggi. Al momento la moto è destinata al mercato asiatico, non sappiamo se negli obiettivi futuri di Benelli ci sia anche l’esportazione del nuovo modello in Europa ( dove il mercato, come abbiamo visto poco fa, è ancora in crisi ). Nel Vecchio Continente comunque potrebbe essere un’ottima mossa, visto che la TRK 800 vanta certamente un livello di costruzione e finiture più elevato, e la 502 rimane adatta ai neopatentati, privi o con poca esperienza, vista anche la sua potenza di 48 cavalli.