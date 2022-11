Anteprima Eicma: la nuova VENT X-RUDE

Il Laboratorio del Design VENT crea la nuova X-RUDE, il concept ha l’obiettivo di conquistare un’ampia fascia di pubblico, dai giovani 16enni fino agli utenti più adulti che si affacciano per la prima volta al mondo delle due ruote. L’azienda valsassinese di Introbio, dopo svariati anni di esperienza nella realizzazione di moto per i più giovani, nei segmenti Enduro e Motard, oggi lancia un nuovo concept che verrà presentato in anteprima assoluta a Eicma: si chiama X-RUDE, la piccola crossover made in Valsassina.