Fase 2, si promuove l’utilizzo dello scooter: le super offerte di Piaggio

editato in: da

Con la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, riaprono i punti vendita del Gruppo Piaggio che per l’occasione lancia una serie di promozioni straordinarie su tutta la sua gamma di scooter: soluzioni di finanziamento personalizzate, bonus e tante altre novità. La promozione di Piaggio prenderà il via a partire dal 4 maggio 2020 e sarà valida per tutto il mese.

L’iniziativa riguarda i modelli Liberty, Medley e Beverly. Promozioni in arrivo anche su tutta la famiglia Vespa e sul Piaggio MP3. Per la durata del mese di maggio, il best seller Piaggio Liberty, disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc, sarà acquistabile con mini rate mensili da 29 euro. Promozione eccezionale anche per la gamma Piaggio Beverly 2020: le versioni 300 cc sono disponibili a partire da 3.690 euro, cifra che permette ai clienti di risparmiare 820 euro. Le versioni 350 cc, invece, sono offerte a partire da 4.870 euro, con ben 1.000 euro di bonus promozionale.

Tutta la gamma di scooter a ruota alta della Piaggio, tra cui il nuovo Medley, sarà acquistabile fino al 31 maggio con un finanziamento a interessi Zero e rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica. Attiva la speciale formula MP3 Ride Now sui modelli di scooter a tre ruote Piaggio MP3. La promozione prevede soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. Inclusi, inoltre, gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km.

Tante novità anche per quanto riguarda la grande famiglia della Vespa. I modelli Primavera e Sprint 50cc sono offerti con 300 euro di bonus, un vantaggio che sale a 500 euro se si scelgono le versioni da 125 e 500 cc. Per la Vespa GTS 300 sono previsti 700 euro di bonus, mentre per la versione SuperSport e per quella SuperTech, l’offerta speciale di Piaggio permette di risparmiare fino a 1.000 euro.

Piaggio mette a disposizione uno speciale finanziamento a interessi Zero ai clienti che intendono acquistare modelli di tutta la gamma Vespa con cilindrata superiore ai 50 cc. La Vespa Ride Now, infine, oltre ad offrire soluzioni di finanziamento personalizzate, include anche gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km e un anno di estensione della garanzia.