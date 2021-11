La famiglia Ducati Streetfighter si amplia con due nuovi modelli

Ducati allarga la sua gamma Streetfighter introducendo due nuovi modelli, l’audace ed essenziale Streetfighter V2 e il top di gamma Streetfighter V4 SP. In occasione del quarto episodio della Ducati World Première web series, sono stati svelati tutti i dettagli delle due moto.

La V2 è una naked sportiva dal carattere unico, che si rivolge ai motociclisti alla ricerca di una moto capace di coniugare il DNA sportivo della Panigale V2 con l’attitudine di guida e lo stile Streetfighter. Un modello intuitivo e facile da gestire, con la potenza giusta per garantire prestazioni adrenaliniche e il massimo divertimento di guida. La moto è il risultato ottenuto spogliando una Panigale V2 delle sue carene, equipaggiandola con manubrio alto e largo. Il peso a secco è di 178 kg e il motore scelto dalla Casa è il Superquadro da 955 cm³ con 153 CV di potenza.

Streetfighter V2 è essenziale e dal design tagliente, che riprende gli elementi stilistici principali della naked esagerata Streetfighter V4. L’elegante design della moto è plasmato intorno alla meccanica ereditata dalla Panigale V2. L’ergonomia mette al centro il pilota ed è focalizzata sull’utilizzo stradale con il giusto mix tra sportività e comfort. La sella è più larga e ha una nuova imbottitura che la rende più confortevole.

La moto vanta cerchi a 5 razze e nuovi pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure di 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/60 ZR17 al posteriore. Anche la dotazione elettronica completa e moderna che equipaggia la Streetfighter V2 è ereditata dalla Panigale V2. La nuova due ruote è dotata di tre Riding Mode (Sport, Road, Wet), fari full-LED con DRL anteriore e dashboard TFT da 4,3” dall’interfaccia intuitiva. La moto sarà disponibile nelle concessionarie dal mese di dicembre 2021.

La nuova Streetfighter V4 SP possiede una livrea dedicata, con dotazione esclusiva di derivazione Superleggera V4 e un peso di 196 kg in ordine di marcia. La moto adotta la livrea “Winter Test”, essenziale e affascinante, creata dal Centro Stile Ducati ispirandosi alle moto Ducati Corse usate nei test pre-stagionali dei Campionati MotoGP e SBK.

Cerchi a 5 razze sdoppiate in carbonio, capaci di ridurre il momento d’inerzia del 26% all’anteriore e del 46% al posteriore, la moto è sensibilmente più agile e leggera nei cambi di direzione. Il cuore della moto è il Desmosedici Stradale da 1.103 cm³ con 208 CV di potenza. L’equipaggiamento della moto esclusiva è completato dalle pedane regolabili in alluminio ricavate dal pieno che permettono al pilota di trovare la posizione ottimale in sella.

La nuova Ducati Streetfighter V4 SP è la moto ideale per l’amatore che vuole scendere in pista con una naked ed essere immediatamente veloce. La qualità in frenata è straordinaria, come anche la leggerezza nello scendere in piega, la tendenza a chiudere la linea e la stabilità alle alte velocità. Sarà ordinabile a partire da gennaio 2022.