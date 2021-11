Ad Eicma anche Zero Motorcycles, la Tesla delle moto

Finalmente riapre i battenti una delle manifestazioni fieristiche dedicate alle due ruote tra le più famose in tutta Europa. Stiamo parlando di Eicma, che inizia oggi 23 novembre (per la stampa) e apre al pubblico da giovedì 25 a domenica 28, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia di Coronavirus che ha bloccato tutti gli eventi (per il contenimento dei contagi).

L’appuntamento tra i più attesi per tutti gli amanti delle motociclette arriva come sempre a Milano-Rho Fiera, tantissimi i brand presenti (abbiamo visto qui tutte le informazioni sulla manifestazione). Tra i protagonisti della 78esima edizione di Eicma ci sarà anche Zero Motorcycles, brand americano che realizza moto elettriche di ultima generazione, considerato la Tesla delle due ruote. Il brand porterà in Italia, in anteprima mondiale, i suoi modelli speciali.

In esposizione ci sarà innanzitutto la nuova SR, moto che apre il brand ad una serie di creazioni dotate di batteria espandibile e in grado di regalare il massimo della personalizzazione e configurazioni infinite ai clienti, per tutte le loro esigenze. Il sistema operativo Cypher III+ infatti è di serie su tutti i nuovi modelli della Casa (a luglio abbiamo visto la Zero FXE) e consente di sbloccare differenti miglioramenti dedicati alla moto, ovviamente sotto pagamento di un corrispettivo, per esempio si può scegliere una maggiore potenza o autonomia.

Sono quattro le due ruote speciali che Zero Motorcycles porta a Eicma 2021 a Milano. Partiamo con Zero SRS completamente custom. Progetto realizzato dal costruttore Michael “Woolie” Woolaway, una vera e propria opera d’arte, motocicletta elettrica di ultima generazione, moderna ma dalle linee e finiture classiche; si tratta di un pezzo unico, non in vendita, attraverso il quale la Casa americana comunica il desiderio di differenziarsi e distinguersi ‘dalla massa’.

Non è tutto, Zero Motorcycles mostra anche la sua DSR Black Forest Edition, protagonista un paio di anni fa del progetto AfricaX, i famosi sei mesi di avventura su due ruote, un viaggio di 15.000 chilometri in cui Thomas Jakel e Dulcie Mativo hanno attraversato tutta l’Africa per la realizzazione di un documentario per dare uno spunto, un’ispirazione ai futuri imprenditori del Paese. La Casa porta in fiera infine la versione europea della SRF, usata durante la Pikes Peak International Hill Climb del 2019, e la SRS realizzata per la Polizia.