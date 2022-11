Eicma, la prima moto ibrida della Casa giapponese

Fonte: Ufficio Stampa Il primo prototipo ibrido di Kawasaki a Eicma

L’esposizione internazionale delle due ruote Eicma è una delle più attese dagli amanti del settore, uno scenario di rilievo che Kawasaki ha scelto per presentare una gamma di nuovi modelli e prototipi. Il presidente Hiroshi Ito ha rivelato maggiori dettagli rispetto la visione aziendale incentrata verso il traguardo della neutralità carbonica.

La serie Z elettrica è stata presentata in anteprima a Intermot, l’avevamo vista, ed è destinata a soddisfare le esigenze quotidiane per i pendolari dei centri urbani. In occasione di Eicma Hiroshi Ito ha introdotto anche la versione Ninja alimentata tramite doppia batteria – anche di questa avevamo già parlato – con una capacità massima di 3,0 kWh. Entrambi i veicoli sono stati creati per rispettare le normative sulla patente A1 e saranno in vendita nel 2023.

L’impegno per un futuro sostenibile

Della moto oggi non si sa moltissimo, la Casa non ha svelato particolari e dettagli. Il presidente però, sottolineando l’impegno, la ricerca e lo sviluppo di Kawasaki su altre tipologie di veicoli innovativi, ha svelato in anteprima europea anche il prototipo di motocicletta ibrida della Casa giapponese. In grado di passare rapidamente e facilmente dal motore a combustione interna a quello elettrico, la tecnologia HEV è destinata a far parte della gamma di prodotti 2024.

Kawasaki è in prima linea nell’interpretare il cambiamento, necessario, per la mobilità urbana, partendo dalle famose motociclette pluricilindriche ai nuovi mezzi basati su tecnologie e configurazioni più simili a cicli. Allo stand di Eicma, infatti, la Casa mostra anche un triciclo elettrico chiamato “Noslisu”. È stato presentato inoltre un propulsore sperimentale a idrogeno basato sul motore Ninja H2 Supercharged, che utilizza l’iniezione diretta e l’idrogeno gassoso compresso come carburante. Infine, un prodotto destinato ai più piccoli e già in vendita in Nord America, l’Elektrode, la nuova motocicletta elettrica per il fuoristrada.

I nuovi veicoli di Kawasaki

La Casa giapponese continua comunque a sottolineare il suo impegno nella progettazione e la produzione di motori e mezzi a combustione interna e nel proseguire la ricerca su future tipologie di carburante. Ciononostante il presidente Ito ha svelato un nuovo simbolo che affiancherà questi nuovi prodotti, “Go with Green Power”: l’obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica in un lasso di tempo che è stato definito strategico.

Sulla linea attuale di modelli, innanzitutto è stata mostrata in anteprima la nuova Kawasaki Ninja H2 SX con un aggiornamento inedito. La moto era già dotata di sensori radar anteriori e posteriori di serie, e oggi la Casa ha deciso di introdurre anche il sistema degli abbaglianti automatici, che commutano automaticamente tra anabbaglianti e abbaglianti. Il presidente Ito ha chiarito che nel biennio 2024-2025, Kawasaki prevede di introdurre 30 motociclette con motore a combustione interna a livello globale, di cui circa la metà rispetteranno le normative europee e saranno infatti lanciate sul mercato continentale.

Il presidente di Kawasaki Motors Corporation, Hiroshi Ito, lascia il pubblico e i media di EICMA trasmettendo il grande orgoglio di essere a capo di un’azienda importante come Kawasaki, che noi tutti conosciamo, e che continuerà a fornire prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei suoi clienti e del benessere della società. Sfruttando i progressi dell’attuale tecnologia dei veicoli attraverso nuovi prodotti rispettosi dell’ambiente, a zero emissioni.

Per quanto riguarda il primo prototipo di moto con motore ibrido, la Casa ha fatto intendere semplicemente che la motorizzazione sarà esattamente come quella delle auto, combinerà quindi un motore termico con uno elettrico, per garantire prestazioni ed efficienza dei consumi. La prima Kawasaki ibrida arriverà sul mercato molto probabilmente nel 2024 ed è stata sviluppata con la stessa filosofia “Rideology” che caratterizza le Kawasaki Z e Ninja.