Eicma 2022, il ritorno di una storica moto Honda

Honda ha scelto Eicma 2022 per svelare al pubblico il ritorno di una grande icona, la nuova Transalp. Il primo modello della serie fu presentato nel 1986 con un motore bicilindrico a V di 583 cc, diventato a dir poco leggendario. Oggi arriva Transalp XL750 che, in città o in giro per il mondo, è pronta a raggiungere nuove avventurose mete e a continuare il percorso tracciato dalle icone del passato, andando a conquistare le generazioni di giovani motociclisti in cerca di emozioni in sella a una moto pronta a tutto.

Il motore della nuova Transalp di Honda

Gli ingegneri Honda hanno progettato un motore bicilindrico parallelo nuovissimo, con la consapevolezza che sarebbe stato montato poi sia sulla nuova CB750 Hornet che sulla più attesa XL750 Transalp. Il risultato è un propulsore di 755 cc con distribuzione Unicam a 8 valvole, misure di alesaggio e corsa pari a 87 x 63,5 mm, con un rapporto di compressione di 11:1. La potenza massima raggiunta dalla due ruote è pari a 92 CV (67,5 kW) a 9.500 giri/min, accompagnata da una coppia ai bassi e medi regimi davvero eccezionale, che raggiunge un picco di 75 Nm a 7.250 giri/min. La moto è divertente da guidare in viaggi di ogni tipo, anche dai meno esperti.

Il comando del gas Throttle By Wire offre cinque differenti Riding Mode di cui una completamente personalizzabile, oltre a cinque livelli del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) integrato con il controllo dell’impennata, tre livelli di erogazione potenza e tre livelli di freno motore.

L’equipaggiamento

Il telaio in acciaio molto solido ospita sospensioni Showa di alta qualità ed efficacia. La forcella rovesciata SFF- CATM con steli da 43 mm di diametro e l’ammortizzatore posteriore con leveraggio Pro-Link assorbono le asperità e sono in grado di garantire il massimo della sicurezza alla guida, grazie anche ai freni, con grandi dischi da 310 mm di diametro con pinze a due pistoncini. Le ruote a raggi da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore danno al pilota la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di percorso.

L’equipaggiamento premium prevede inoltre cruscotto TFT a colori da 5 pollici con connettività HSVCs (Honda Smartphone Voice Control system), fari full-LED, indicatori di direzione a disattivazione automatica e con segnalazione frenata di emergenza (ESS, Emergency Stop Signal). Infine, per i possessori di patente A2 (qui le novità), è disponibile la versione da 35 kW.

Il design della nuova Honda XL750 Transalp

La moto di nuova generazione, presentata a Eicma 2022 – la fiera apre oggi alla stampa, fino a domenica 13 novembre – si ispira all’originale formula vincente ed è l’ideale sia per viaggiare sulle lunghe distanze, sia per i tragitti urbani e ogni altro tipo di percorso, proprio come le sue antenate.

Oggi si aggiungono un nuovo motore ad alte prestazioni, un evocativo design nuovo e il moderno equipaggiamento di alto livello richiesto dai motociclisti di oggi, anche i più giovani. In poche parole siamo davanti a una moto brillante e versatile, in grado di affrontare senza difficoltà qualsiasi distanza e percorso.

Il design trasmette un’inconfondibile sensazione di avventura, l’assetto rialzato rivela lo spirito avventuroso della nuova moto di Honda, la carenatura e il parabrezza offrono protezione dal vento. La nuova Transalp si contraddistingue per un look elegante, semplice ed essenziale.

Nell’immaginare le linee perfette per la carrozzeria della nuova Honda Transalp per il 2023, l’obiettivo dei designer del centro R&D di Roma è stato quello di trovare un equilibrio tra aerodinamicità e protezione dal vento in velocità, abbinate a un senso di leggerezza e libertà alle basse velocità. Il design della nuova moto è riassunto nel concetto di ‘semplicità e robustezza’. Il risultato è una linea elegante, semplice e pulita, una moto con un “look and feel” grintoso, senza eccessi e dall’aspetto solido.

Le caratteristiche premium della moto

La nuova Honda XL750 Transalp è maneggevole, agile e ispira fiducia. Il telaio in acciaio con struttura a diamante è leggero, un risultato ottenuto grazie all’ottimizzazione dello spessore e della rigidità delle pareti e dei tubi. Per il massimo comfort su strada e l’assorbimento degli urti in offroad sono state scelte le migliori sospensioni sul mercato, la forcella rovesciata SFF-CA con steli da 43 mm di diametro e l’ammortizzatore posteriore Showa con leveraggio Pro-Link.

Il ricco elenco di dotazioni si completa con il display TFT a colori da 5″ che riproduce le informazioni in modo chiaro e permette al pilota di gestire tutti i sistemi, oltre a fornire la connettività del sistema Honda Smartphone Voice Control (HSVC) per dispositivi Android e iOS. Per quanto riguarda l’illuminazione, è garantita da fari full LED; gli indicatori di direzione sono a disattivazione automatica e integrano anche il sistema di segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal).

Il portapacchi posteriore è di serie e c’è una presa USB sotto la sella. Sul display TFT a colori ad alta visibilità è possibile vedere i valori di tachimetro e contagiri in quattro modalità diverse (3 analogiche e 1 a barre, in base alle preferenze del pilota), l’indicatore del livello carburante e i consumi, i parametri di selezione dei Riding Mode e del motore, la marcia innestata e il punto di cambiata personalizzabile sul contagiri. I comandi vengono impartiti tramite il blocchetto elettrico sinistro al manubrio.

Gli accessori della nuova Honda presentata a Eicma 2022

Per la nuova Transalp Honda ha creato una vasta gamma di accessori, sia di intonazione sportiva che turistica, disponibili per tutti i nuovi clienti. Tra questi non possiamo non citare il cambio elettronico Quickshifter, le borse morbide o rigide e altri dettagli estetici, per soddisfare ogni preferenza del pilota.

La XL750 Transalp 2023 sarà disponibile in tre accattivanti colori, tra cui, naturalmente, il bellissimo Tricolour che rende omaggio alla XL600V originale, segnando il ritorno di una vera e propria icona dal passato. Le tinte nel dettaglio sono: Ross White (Tricolour) con cerchi color oro, Mat Iridium Gray Metallic e infine Mat Ballistic Black Metallic.

Il comfort a bordo

Si tratta di una moto da sempre tra le più amate e cercate che, come abbiamo anticipato, è stata realizzata per andare lontano, quindi è importante che offra grande comfort, anche con un passeggero a bordo. L’altezza della sella è bassa per la categoria, 850 mm (è disponibile anche una sella bassa da 820 mm come opzione) e la posizione di guida è eretta, caratteristiche che consentono al pilota di avere un controllo e una presa sul manubrio naturali. L’ergonomia è comoda anche per guidare stando in piedi.