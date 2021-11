Eicma 2021, Piaggio svela il suo mezzo del futuro

Dall’incontro tra Piaggio e Feng Chen Wang, stilista tra le più sperimentali e innovative del panorama internazionale, nasce una speciale edizione di Piaggio 1, la nuovissima proposta dal brand di Sestri Ponente per la mobilità elettrica urbana.

Agile, leggero, essenziale e pratico, questo modello rivoluziona il concetto di e-scooter grazie a un design accattivante e curato in ogni dettaglio: la speciale edizione Feng Chen Wang, che esordisce in anteprima alla fiera milanese Eicma 2021, è caratterizzata e resa unica da una livrea esclusiva, nella quale la designer fonde la tradizione cinese con la creatività londinese. L’acquarello combina visivamente gli elementi naturali dell’acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia, ed è disegnato a mano utilizzando la tradizionale tecnica della pennellata, mentre la colorazione verde non richiama solo la flora autoctona, ma anche valori universali quali salute, prosperità e armonia.

L’esclusivo Piaggio 1 Feng Chen Wang (nelle versioni Piaggio 1 e Piaggio 1 Active) sarà disponibile nei concessionari da febbraio 2022, anche se il prezzo non è ancora stato reso noto. Piaggio 1 unisce le caratteristiche vincenti del più moderno e-scooter alla qualità e affidabilità e tradizione pluriennale del marchio. Ciò significa innanzitutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante, un comfort e una abitabilità di alto livello e un nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless.

Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet. Il motoveicolo è spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore: la versione ciclomotore, con velocità limitata a 45 km/h, eroga una potenza di 1,2 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta un’unità da 2 kW. Piaggio crede molto nell’elettrico: infatti, è notizia di pochi mesi fa di un accordo con KTM, Honda e Yamaha per lo sviluppo di nuove batterie all’avanguardia.

In entrambe le versioni la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. Praticità, convenienza e qualità sono sempre stati i punti fondamentali dei prodotti del brand, come Piaggio 1. In questo scooter, infine, si aggiunge anche il rispetto dell’ambiente, essendo a zero emissioni di CO2.