Eicma 2021, nuova Yamaha XSR700 non perde il suo carattere ribelle

Yamaha Sport Heritage è la gamma nata dall’unione della tecnologia moderna con l’omaggio al design e agli schemi cromatici del passato. Nel 2021 e 2022 vengono introdotti e lanciati dei nuovi modelli grazie ai quali la gamma XSR Sports Heritage viene portata a un livello superiore in termini tecnologici. Il segmento ha raggiunto una sua maturità senza perdere però il suo carattere ribelle.

Tutte le XSR hanno una finalità e un terreno ideale specifico, partendo dalla XSR900, moto dallo stile retrò, che ama un ambiente in cui la sua potenza possa essere scatenata, continuando poi con la XSR125, agile nei centri urbani, e infine con la XSR700, perfetta fusione di entrambi i mondi. Ogni pilota può trovare la moto ideale, adatta alle proprie caratteristiche ed esigenze. Unendo lo stile iconico con specifiche tecniche all’avanguardia, del telaio e del motore, la filosofia Faster Sons di Yamaha garantisce che ogni modello della linea Sport Heritage abbia un carattere e un fascino unici.

Tra le oltre 65 moto del programma Yard Built e le infinite moto realizzate su misura dai piloti stessi, Yamaha è orgogliosa di aver creato le basi per poter esprimere l’essenza di ogni pilota. Una piattaforma in cui le persone mettono cuore e anima nel costruire la loro moto definitiva.

Dopo la presentazione che segue il concept di Shinya Kimura del 2015, la nuova XSR700 è diventata ben presto una delle moto preferite dei piloti che cercano un mezzo divertente e ribelle, con un tocco alla moda. Un look eccezionale ispirato ai modelli della tradizione Yamaha, combinato con il motore CP2 ricco di coppia, che garantisce una guida indimenticabile. Pur rispettando il passato, la Casa guarda al futuro e migliora il suo modello con differenti modifiche, che la portano senza dubbio ad un livello superiore.

La nuova XSR700 è presentata in questi giorni in occasione del Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo, Eicma 2021. Vanta le caratteristiche di design legate alla tradizione, le forme del serbatoio di ispirazione rétro, la sella dritta e i gruppi ottici dal design classico. L’obiettivo di Yamaha è rispettare le moto del passato, pur accogliendo la contemporaneità con l’utilizzo di tecnologie moderne come l’ABS, le luci a LED, il motore CP2 E5 più efficiente fino a oggi.