Eicma 2021, la nuova moto adventure di Benelli

Benelli presenta TRK 800, l’inedita proposta adventure della Casa pesarese, pensata e realizzata per affrontare ogni tipo di viaggio, garantendo il massimo del comfort e del divertimento, sia su asfalto che in offroad. Una moto nata dal Centro Stile Benelli e sviluppata dal reparto R&D.

La nuova due ruote sarà presentata in occasione di Eicma 2021, che torna quest’anno ad aprire le sue porte al pubblico (dopo la pausa dovuta al Covid). Benelli TRK 800 arriva nell’anno del 110° anniversario del brand, rappresentando l’inizio di un nuovo capitolo della storia del marchio italiano. La gamma TRK accoglie la neonata, che affianca la best seller della Casa di Pesaro, la TRK 502 X, offrendo all’utente una nuova due ruote agile e maneggevole, dallo stile moderno e raffinato.

Linee fluide, sinuose e contemporanee caratterizzano il design, e si sposano con superfici eleganti e ricercate. Mantenendo il family feeling della gamma TRK, la nuova adventure si evolve nello stile, e vuole rendere iconici alcuni elementi presenti nella versione 500, come il frontale e il parafango anteriore, che qui presentano forme più affusolate e dinamiche, i fanali a doppia arcata, full led con DRL, e la natura muscolosa della moto. Il motore è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, con potenza di 76,2 CV (56 kW) e 67 Nm di coppia.

La moto vanta un telaio a traliccio in tubi con piastra in acciaio ad alta resistenza, pensato per garantire al pilota il massimo dell’agilità e del comfort in qualsiasi condizione. L’ergonomia della moto è curata nel minimo dettaglio, per ospitare pilota e passeggero anche con la presenza di valigie laterali e top case. Il reparto sospensioni offre il massimo della comodità sia su strada che in fuoristrada.

Grande cura nella protezione aerodinamica, grazie ad un ampio cupolino regolabile, ai paramani e ai deflettori, in grado di proteggere alla perfezione sia pilota che passeggero. Massima attenzione al comfort, grazie ad una sella snella e spaziosa, alle maniglie passeggero a corona e al cavalletto centrale di serie. Generosa la capacità del serbatoio di ben 21 litri. La moto offre un cruscotto facile ed intuitivo, dotato di un display TFT a colori da 7’’ ad alta risoluzione. Benelli TRK 800 sarà disponibile in tutte le concessionarie del brand dalla seconda metà del 2022, il prezzo non è ancora noto.