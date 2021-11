Eicma 2021, Fantic svela due novità assolute tutte italiane

Due le novità assolute svelate da Fantic ad EICMA 2021 e presentate in anteprima mondiale. Tante le novità anche sul resto delle linee di prodotto presenti al Salone. Dalle moto Off-Road e racing, alla gamma Caballero, passando per le E-Bike fino alle soluzioni dedicate alla mobilità urbana con i prodotti E- Mobility.

Primo scooter elettrico Fantic

La prima novità è un’anteprima che riguarda il segmento della mobilità sostenibile, il concept del primo scooter elettrico Fantic. Un mezzo 100% italiano, progettato e realizzato in Veneto ed Emilia, equipaggiato con motore e inverter E-Power, azienda nata dalla collaborazione tra Dellorto e Energica.

La motorizzazione elettrica di 3 kW di potenza potrà essere mappata con tre configurazioni. Oltre al concept in fiera di categoria L1, è previsto anche il progetto in versione L3 (equivalenti ai 50cc e 125cc endotermici). Sarà equipaggiato con batteria al litio da 2200Wh e potrà essere implementato con una seconda batteria ottenendo così una capacità di 4400 Wh, garantendo un’autonomia superiore ai 100 Km. Il veicolo verrà prodotto totalmente in Italia ed assemblato presso gli stabilimenti Motori Minarelli di Bologna.

Fantic XEF 450 rally

Altra novità assoluta, svelata in anteprima ad EICMA 2021, è la Fantic XEF 450 rally. Un mezzo che arricchisce l’offerta racing di Fantic aprendo a nuovi orizzonti, sfide e avventure nei grandi raid. Fantic XEF 450 rally debutterà già in gara alla prossima e imminente Dakar 2022, affidata all’esperienza di una leggenda del calibro di Franco Picco.

Le sovrastrutture e il grande serbatoio da 30 litri sono progettati per un perfetto connubio tra studi ergonomici e massima autonomia, ovviamente indispensabile per affrontare i raid. Non manca naturalmente la dotazione necessaria alla navigazione: castello portastrumenti e cupolino in plexiglass per un ottimo riparo dall’aria e polvere.