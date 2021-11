EICMA 2021, Aprilia presenta un inedito nuovo scooter

Aprilia ha presentato ad EICMA 2021 una proposta assolutamente inedita nel panorama degli scooter GT compatti, svelando Aprilia SR GT. Si tratta del primo scooter “urban adventure” di Aprilia, pensato per riscoprire il divertimento nella guida quotidiana in città, ma anche su distanze più lunghe o su strade e percorsi meno battuti, grazie a contenuti ispirati al mondo dell’enduro che lo rendono il compagno ideale in ogni situazione.

Con Aprilia SR GT si amplia così la famiglia Aprilia Urban Mobility, linea di veicoli estremamente funzionali che seguono l’evoluzione della mobilità urbana e sono pensati per rendere ogni viaggio quotidiano sempre più sicuro, semplice ed emozionante, perché sempre in puro spirito Aprilia.

Sul nuovo Aprilia SR GT la posizione di guida attiva e l’ampio manubrio naked in stile motociclistico offrono il miglior controllo, mentre le sospensioni a corsa lunga e una maggiore altezza da terra permettono di superare agevolmente ogni ostacolo nella guida in città; gli pneumatici di sezione generosa e con disegno del battistrada “all terrain”, infine, consentono di avventurarsi su ogni tipo di fondo, dall’asfalto cittadino, al pavé, alle strade bianche.

Tutto ciò è unito all’inconfondibile design sportivo Aprilia, alle modernissime motorizzazioni i-get da 125 e 200 cc, dotate di sistema Start & Stop, per performance al vertice della categoria, e a un equipaggiamento completo che comprende fanaleria full LED, strumentazione LCD e sistema di connettività APRILIA MIA (opzionale).

La strumentazione è completamente digitale: sull’ampio display LCD vengono visualizzate tutte le informazioni sul veicolo, oltre a una ricca serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante MODE sul blocchetto comandi sinistro. Quando lo smartphone è collegato tramite Bluetooth al veicolo, nel caso in cui sia presente il sistema di connettività APRILIA MIA (disponibile a richiesta), sulla strumentazione vengono visualizzate anche le notifiche relative alle chiamate in entrata e ai messaggi. Il sistema permette di gestire le telefonate attraverso l’apposito pulsante per la connettività sul blocchetto comandi destro e di sfruttare i comandi vocali dello smartphone per effettuare chiamate o riprodurre musica, attivando una playlist.

Grazie a una ciclistica raffinata, a un peso di soli 144 kg con serbatoio pieno (148 kg per la versione 200) e a cerchi in lega leggera da 14” all’anteriore e 13” al posteriore che ospitano pneumatici a larga sezione (110/80 e 130/70), Aprilia SR GT offre grande agilità e maneggevolezza nel traffico, ma si dimostra al contempo stabile a velocità più sostenute.

L’Aprilia SR GT si distingue anche per una distanza minima dal suolo di 175 mm, misura sconosciuta ai tradizionali scooter GT compatti, che consente di superare senza problemi i dossi e scendere agevolmente da qualsiasi dislivello.

Percorrere lunghe distanze non è perciò un problema, grazie anche a un generoso serbatoio: i 9 litri di capacità si traducono in una autonomia di circa 350 km. Il vano sottosella, della capacità di 25 litri, può contenere un casco integrale, mentre sono previsti accessori per rendere Aprilia SR GT ancora più pronto al viaggio, tra cui uno spazioso e resistente bauletto in alluminio da 33 litri.

