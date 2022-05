Una e-bike così non l’avete mai vista prima

Arrivano in Italia le Ruff Cycles 2022: distribuite da Ciclo Promo Components, le e-bike più rock and roll della scena saranno disponibili in due declinazioni, Lil’Buddy eBike e Biggie, capaci di stupire anche i palati più fini.

Una e-bike così non si era mai vista prima, e non è un caso: Ruff Cycles, già ben collocata sul mercato della bicicletta, ha proposto la sua prima e-bike soltanto nel 2016. La già leggendaria Ruffian e-bike che stupì tutti al Salone di Colonia è una bici elettrica apertamente ispirata alle custom cruiser degli anni Cinquanta, e i nuovi modelli non sono da meno.

Ruff Cycles: e-bike e rock’n’roll

La Ruff Cycles è stata fondata nel 2012 in Germania, a Regensburg, da Pero Desnica, stuntman professionista e appassionato di BMX e low rider, come è piuttosto chiaro dallo stile delle biciclette e delle e-bike della Casa.

Ruff Cycles è uno dei pochi produttori di telai in alluminio e acciaio per bici rimasti in Europa, e anche uno dei primi brand a proporre delle e-bike in cui la batteria è perfettamente integrata nel design della bicicletta.

Sin dalla Ruffian, quel che colpisce nelle e-bike di Pero Dasnica è che la batteria, praticamente, non si vede: quello che è decisamente il punto debole nell’estetica delle bici elettriche, nei mezzi di Ruff Cycles diventa un elegante serbatoio che ricorda le grandi motociclette degli anni Quaranta e Cinquanta.

Come nello stile dell’italiana Bad-Bike, le nuovissime Ruff Cycles non sono da meno: Lil’Buddy e Biggie non somigliano per niente alle classiche e-bike. Il profilo retrò viene esaltato dalla possibilità di personalizzare la low rider con dettagli e accessori che sono ideali per chi non vuole passare inosservato.

Lil’Buddy: il lato cool dell’e-bike

Lil’Buddy arriva sul mercato italiano accompagnata da una campagna a tutela dell’ambiente sponsorizzata da Jonny Livorti, ex mountain biker professionista amante degli sport estremi, ed è un tributo agli anni Settanta “per tutti coloro che vogliono mostrare il proprio lato cool”.

Fatta a mano, progettata e assemblata a Regensburg come tutti i mezzi Ruff Cycles, Lil’Buddy è disponibile in diversi colori e con due differenti motorizzazioni, entrambe Bosch: la Active Line, adatta a tutti, e la Performance Line CX – perfetta per lunghi tragitti con un supporto massimo del 340%.

La massima assistenza di pedalata si ferma ai 25 km/h, per questa e-bike che monta cambio a 7 velocità e freni idraulici Shimano. Lil’Buddy è la bici perfetta per chi vuole distinguersi scegliendo il design ricercato sviluppato da Aaron Bethlenfalvy, che da 25 anni si occupa di definire lo stile delle biciclette di GT, Cannondale, Schwinn, Nirve, Felt e Mongoose. “Posso finalmente dire di aver disegnato la bici che voglio”, dice Bethlenfalvy, “LIL’Buddy ripensa il divertimento e il viaggio intrapreso per ridefinirlo”.

Lil’Buddy parte da un prezzo di 2.899,00 euro nella versione Active Line con batteria Bosch 300 WH, mentre si parte da 3.899,00 euro per la versione Performance Line CX con batteria Bosch 500 WH.

Biggie e-bike: stile urban

Il secondo modello Ruff Cycles ad arrivare in Italia è Biggie e-bike, un’elegante bici per uso quotidiano, pensata per chi vuole distinguersi in stile e personalità. Biggie combina design classico e funzionalità di primo livello, ed è diversa da ogni altra e-bike.

Le gomme da 26×3 pollici non passeranno inosservate, soprattutto nella versione whitewall, cioè con quella fascia bianca di origini antiche che era tra gli optional più desiderati nelle auto e nelle moto degli anni Settanta.

Biggie ha la stessa dotazione tecnica e ciclistica di Lil’Buddy, ed è disponibile a partire da un prezzo di 3.399,00 euro.