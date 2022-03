E-bike e scooter: Yamaha punta sull’elettrico

Eric de Seynes ha annunciato l’ingresso dell’azienda nel mondo della mobilità elettrica personale, dichiarando: “Il concetto di mobilità si è evoluto continuamente negli anni e di conseguenza le nostre città e le nostre infrastrutture si sono adattate a questi cambiamenti. Tuttavia, una cosa che è rimasta la stessa nel corso dei decenni, sono il desiderio e il bisogno di mobilità personale che dia un vero senso di libertà”.

Yamaha è concentrata oggi sulla realizzazione di nuove soluzioni creative e innovative a supporto delle esigenze in evoluzione dei suoi clienti. All’anteprima di Switch ON, la Casa ha rivelato tutti i dettagli dei suoi futuri modelli elettrici, spiegando come sono stati sviluppati per venire incontro alle esigenze della clientela in un mondo in continuo cambiamento.

Yamaha presenta i suoi nuovi scooter elettrici

Il marchio lancerà a breve il nuovo NEO’s, uno scooter elettrico intelligente e accessibile, di alta qualità “equivalente ai modelli da 50 cc”. È stato presentato al Tokyo Motor Show 2019 come prototipo E02 e oggi diventa realtà. Arriverà poi il primo scooter “equivalente a un 125 cc” di casa Yamaha, che mostrerà gli ultimi sviluppi ingegneristici e tecnologici dell’azienda. Basato sul prototipo E01, che abbiamo visto a Tokyo insieme a E02, questo modello (di cui ancora non si è deciso il nome) sarà il protagonista di un’attività di Proof of Concept che Yamaha avvierà in una grande città europea con un partner di scooter sharing.

Yamaha e i veicoli elettrici

Yamaha vanta una lunga ed eccellente esperienza nello sviluppo di veicoli elettrici, il percorso iniziò nei primi anni Novanta, quando la Casa realizzò il primo PAS (Power Assist System, sistema di pedalata assistita), la base della primissima eBike di serie al mondo. Da quel momento, il brand è all’avanguardia nella realizzazione di unità motore elettriche leggere e compatte per biciclette, con 7 milioni circa di unità costruite in trent’anni.

Come sappiamo, negli ultimi anni le eBike (insieme ai monopattini elettrici, oggi nuovamente regolamentati) si sono diffuse a macchia d’olio, vantando una domanda in crescita esponenziale. Si parla di più di 5 milioni di esemplari venduti in Europa nel 2021, molti con unità motore Yamaha. Ecco il motivo per cui la Casa vuole ampliare la sua capacità produttiva e iniziare a realizzare unità motore in Europa.

Le nuove eBike

Yamaha sta per lanciare tre nuove eBike “con marchio proprio” nei segmenti All Mountain, Gravel e Urban. Tutti i dettagli relativi alle nuove bici elettriche verranno svelati nel corso del 2022. Le nuove eBike Yamaha inizieranno a essere disponibili prima della fine dell’anno, attraverso la rete dei concessionari Yamaha, e l’obiettivo è quello di completare l’organizzazione delle concessionarie europee nel 2023.

Il motorino ibrido

Non è ancora tutto, oltre alle bici elettriche, Yamaha è pronta a concentrarsi sulla realizzazione di un altro modello simbolo della mobilità elettrica urbana, il B01, un nuovo prototipo ibrido che integra in modo intelligente la funzionalità S-Pedelec delle eBike con le prestazioni di un motorino e la capacità di affrontare tutti i terreni urbani. Al momento parliamo di un concept model creato da Yamaha Motor Europe in collaborazione con Fantic Motor e Motori Minarelli; il B01 si trasformerà in un veicolo di serie che amplierà la gamma di modelli per la mobilità elettrica del brand.