La e-bike anfibio che si trasforma in barca e camper

La storia che riguarda Z-Triton è piuttosto unica. Aigars, il fondatore, ha pedalato da Londra a Tokyo e ha avuto l’idea di creare un e-camper anfibio durante un soggiorno di alcuni mesi a Shanghai. Si tratta della sua versione di mezzo unico super aggiornato per il cicloturismo.

Il progetto

Dopo essere stato a Londra per 6 anni, Aigars (il fondatore e CEO) intraprende un viaggio in bicicletta da solo attraverso l’Eurasia, 30.000 km e 4 anni con 4 tappe. Mentre è ancora in viaggio e soggiorna per alcuni mesi a Shanghai, nel 2017, ha un’idea: vuole aggiornare il cicloturismo con idee rivoluzionarie, e così nasce il primo e minuscolo triciclo casa-barca. Con questo veicolo completa il suo viaggio e, subito dopo il ritorno a casa, Aigars si rimbocca le maniche e fonda il suo studio di design & prototyping – Zeltini con l’obiettivo di “cambiare il mondo”. Creatività, sostenibilità, divertimento, etica e altri valori chiave definiscono il lavoro del suo studio.

Nel 2020 il prototipo di design di Z-Triton è completo e pronto per l’azione. Prove, esperienze straordinarie, sessioni di foto e video multimediali iniziano subito dopo la costruzione dell’anfibio, che fa notizia in tutto il mondo. Dopo aver validato il concept con enorme interesse da parte di media, pubblico e persone disposte a effettuare preordini, sono iniziati i lavori per la produzione in serie. La realizzazione del primo lotto ha preso il via proprio quest’anno, le prime unità verranno consegnate a chi aveva già anticipato il suo preordine.

E-bike camper e anfibio: com’è fatta

Z-Triton 2.0 è una super e-bike anfibia, in grado di trasformarsi in tanti differenti mezzi: è barca, camper, trike, tutto in uno. Come abbiamo visto, dopo la presentazione nel 2020, il designer ha iniziato a perfezionare la sua idea, per metterla finalmente in produzione. Il veicolo assicura 20 o 50 chilometri di autonomia, può viaggiare anche in acqua e offre inoltre i posti letto per due persone. Il prezzo di partenza potrebbe aggirarsi attorno ai 14.500 euro.

La bicicletta ha un telaio in fibra di vetro e acciaio, altri elementi in poliestere ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica e componenti realizzate in bioplastica con stampante 3D. Il veicolo è lungo 3.9 metri, largo 1.45 m e alto 1.72 m. La posizione di guida della e-bike è molto alta, sembra quasi quella di un’antica carrozza, ma è molto comoda: il veicolo offre sedile regolabile, sospensioni posteriori, sette marce, freni a disco idraulici e un motore da 1.000 W per la pedalata assistita.

La e-bike diventa un anfibio

Come abbiamo detto, Z-Triton 2.0 è in grado di viaggiare anche sull’acqua. Sono sufficienti solo cinque minuti per trasformare la bici elettrica in una barca, basta ripiegare le ruote con il meccanismo appositamente studiato e inserire i galleggianti di stabilità. Al momento non è perfezionata per lunghi viaggi in mare, ma è possibile usarla sui laghi.

La batteria agli ioni di litio scelta dal produttore per il suo veicolo rivoluzionario è in grado, secondo il fondatore stesso, di garantire un’autonomia che supera i 50 km via terra e i 20 km sull’acqua. A batteria scarica, per procedere, bisogna pedalare o remare fino a raggiungere la più vicina stazione di ricarica. La bici elettrica diventa quindi una barca, è in grado di accogliere anche alcuni bagagli, un tavolo pieghevole, è dotata di porte USB per ogni device, radio Bluetooth e GPS.

Sul sito ufficiale sono aperti gli ordini di Z-Triton 2.0, alla fine del 2022 inizieranno le consegne in Europa.