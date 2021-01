Ducati SuperSport 950, al via la produzione della sportiva

editato in: da

Ducati ha dato il via alla produzione di serie della Ducati SuperSport 950. Presentata in occasione della Ducati World Première 2021, la nuova moto è una sportiva adatta all’utilizzo quotidiano. Una ‘entry level’, potremmo dire, del segmento sportivo della Casa italiana.

La nuova due ruote verrà prodotta nello stabilimento di Borgo Panigale e arriverà in tutte le concessionarie italiane a partire dal mese di febbraio 2021. Tra i suoi highlights, oltre al design, vanno annoverati la dotazione elettronica, l’equipaggiamento e la conformità alla normativa anti-inquinamento Euro 5. Per quanto riguarda il design, la nuova SuperSport 950 si rifà alla Ducati Panigale V4 (la moto più venduta nel 2019) per il proiettore full-LED, dotato di DRL con una firma luminosa affilata. Le carene, invece, sono state ridisegnate per accentuare la sportività della moto e la fluidità delle forme.

Addentrandoci negli aspetti più tecnici, la Ducati SuperSport 950 (di cui avevamo già visto l’anteprima nella web serie dedicata) ha un forcellone monobraccio, il telaio a traliccio fissato al motore e un peso a secco di 184 kg. Il pacchetto elettronico è costituito da ABS Cornering, controllo di trazione, controllo di impennata, cambio elettronico e dalla funzionalità dei Riding Mode (Sport, Touring e Urban).

Come detto, la nuova SuperSport 950 è adatta all’uso quotidiano, si tratta di una due ruote confortevole. La sella ha infatti una nuova imbottitura e una forma più piatta. Oltre alla comodità, questi accorgimenti consentono un maggiore controllo del mezzo da parte del pilota. L’altezza dei semimanubri e la posizione delle pedane permettono di non affaticare troppo i polsi e le ginocchia.

In città, in montagna o in pista: la nuova Ducati SuperSport, che nelle versioni precedenti è stata votata come la moto più bella di Eicma, può sempre contare sul Quick Shift Up & Down. Il nuovo comando frizione è ora idraulico e la leva regolabile nella distanza dal manubrio. Il cambio è stato modificato per facilitare l’inserimento della folle a moto ferma e garantire innesti dei rapporti precisi.

Dal punto di vista tecnologico, al centro del manubrio si trova un display full-TFT da 4,3’’, la cui grafica è prevede un ampio contagiri tondo che riporta al centro l’indicazione della marcia inserita e consente il monitoraggio delle informazioni più importanti durante la guida sportiva. Anche qui troviamo un richiamo alla Panigale: l’interfaccia, che agevola la navigazione del menù.

Infine arriviamo al cuore della moto. Il motore bicilindrico Ducati Testastretta rispetta l’omologazione Euro 5. La SuperSport 950 sprigiona 110 cavalli e 93 Nm di coppia. L’erogazione della coppia è molto fluida, di nuovo a vantaggio di una versatilità d’impiego. È disponibile inoltre una versione depotenziata per i possessori di patente A2. A tal proposito, per venire incontro ai più giovani, Ducati offrirà un’agevolazione di 1.000 euro per tutte le sue Rosse a 35 kW. La versione più ‘spinta’, invece, cioé la S, è arricchita dalle più sportive sospensioni Ohlins, dotate di set-up dedicato, e dal coprisella passeggero.