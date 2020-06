Ducati Superleggera V4: al via la produzione

editato in: da

La grande novità di Borgo Panigale: l’unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, forcellone e cerchi in fibra di carbonio, è finalmente disponibile. Una moto che mostra l’integrazione perfetta di ingegneria meccanica, tecnica e design “made in Italy” e che stupirà per performance, stile e cura del dettaglio.

Per la Superleggera V4 Ducati utilizza materiali e soluzioni tecniche esclusivi, che si riflettono anche nel numero massimo di esemplari previsti, solo 500 unità numerate e con certificato di autenticità. Il primo tra i fortunati possessori è stato invitato a Borgo Panigale per la cerimonia di consegna e, nei prossimi giorni, incontrerà personalmente Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, per ricevere la sua Superleggera V4 001/500.

I possessori della Superleggera V4 potranno fare la loro “Superbike Experience”, ovvero provare in pista al Mugello la Panigale V4 R che compete nel Campionato Mondiale SBK. E ancora, solo 30 di essi avranno la grande opportunità di acquistare l’accesso alla “MotoGP Experience”, realizzando il sogno di ogni appassionato di moto sportive.

Ogni moto prevede il Racing kit con scarico completo per uso pista Akrapovič in titanio, cover frizione aperto in fibra di carbonio, cover forcellone in fibra di carbonio con “slider” in titanio, kit sostituzione proiettore e fanale, kit rimozione porta targa, kit rimozione cavalletto laterale, tappi in alluminio ricavati dal pieno sostitutivi degli specchi, Ducati Data Analyser+ GPS (DDA+ GPS), tappo serbatoio racing, protezione leva freno, telo copri moto, cavalletto anteriore e posteriore e mantenitore di carica batteria.

La grandiosa Ducati Superleggera V4 presentata lo scorso febbraio viene consegnata in un’apposita cassa in legno con grafica dedicata, realizzata per il trasporto di questo capolavoro “made in Borgo Panigale”. Tutti i clienti ricevono anche la riproduzione scultorea della Superleggera V4, un oggetto da collezione personalizzato con il numero della moto che accompagna.

La Superleggera V4 è l’unica moto al mondo omologata per uso stradale, con tutti gli elementi strutturali della parte ciclistica realizzati in materiale composito, ottenendo un risparmio di peso di 6.7 kg rispetto a quelli della Panigale V4, la sportiva più venduta al mondo.

La messa a punto della ciclistica ha portato ad una capacità di decelerazione senza paragoni, una eccellente velocità di discesa in piega e una spiccata tendenza della moto a chiudere le traiettorie in uscita di curva. La carenatura è realizzata interamente in fibra di carbonio e con forme aerodinamiche avanzate. La livrea è ispirata alla Desmosedici GP19.

La moto monta il Desmosedici Stradale R più potente e leggero, il V4 di 90° da 998 cm3 della Superleggera V4 pesa 2,8 kg in meno rispetto al V4 da 1.103 cm3 e, grazie allo scarico omologato Akrapovič, raggiunge una potenza di 224 CV in configurazione stradale, che diventano 234 CV con lo scarico per uso pista Akrapovič realizzato in titanio, incluso nel Racing Kit.

I controlli elettronici sono stati evoluti in ottica racing, i loro parametri di funzionamento sono associati di default a tre Riding Mode riprogrammati e con denominazione specifica Race A, Race B e Sport. Per la prima volta si aggiungono cinque Riding Mode personalizzabili con i propri settaggi preferiti.

L’equipaggiamento della nuova Superleggera V4 comprende anche le sospensioni Öhlins alleggerite con forcella pressurizzata e piedino alleggerito ricavato dal pieno ed ammortizzatore con molla in titanio e valvole di derivazione GP. L’impianto frenante è il meglio della produzione Brembo, tutto si traduce in un livello prestazionale di rilievo. La Superleggera V4 è estrema, pensata e progettata per raggiungere la massima prestazione in circuito, ma al tempo stesso garantire i requisiti di affidabilità e facilità d’uso tipici di una moto sportiva omologata per uso stradale.