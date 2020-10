Ducati Streetfighter V4, diventa Euro 5 e Dark Stealth

editato in: da

Grande novità per Ducati: la gamma Streetfighter V4 della Casa di Borgo Panigale diventa conforme alla normativa europea anti-inquinamento Euro 5 e si arricchisce di una nuova colorazione Dark Stealth nero opaco, disponibile nei concessionari a partire dal mese di novembre.

Streetfighter è il frutto della “Fight Formula” adottata da Ducati: la Panigale V4, la moto sportiva più venduta al mondo, spogliata delle carene con un manubrio alto e largo e il motore Desmosedici Stradale da 1.100 cm3 e 208 cavalli di potenza, tenuti a bada dalle ali biplano e dal pacchetto elettronico di ultima generazione.

La naked di Ducati, sempre più modella e tecnologica, ha riscosso da subito un grande successo fra i motociclisti di tutto il mondo e suscitando riscontri positivi nei media nazionali e internazionali. Il nuovo colore Dark Stealth nero opaco moderno, rende la Streetfighter V4 ancora più aggressiva.

In vista del 2021, tutti i modelli della gamma Ducati Streetfighter V4, la moto che più di tutte esprime il massimo della sportività della Casa di Borgo Panigale, diventano conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 5, mantenendo i valori di potenza e coppia massimi inalterati, ma riposizionati a regimi di rotazione differenti.

Streetfighter V4 Euro 5, per esempio, eroga una potenza di 208 CV (153 kW) a 13.000 giri/minuto (250 giri più in alto rispetto alla versione EURO 4) e una coppia di 12,5 Kgm (123 Nm) a 9.500 giri/minuto (2.000 giri/minuto più in basso rispetto alla versione EURO 4). I valori, ottenuti grazie a una nuova calibrazione e al nuovo scarico, rendono la moto ancora più godibile sulle strade tutte curve.

Al fine di rispettare i nuovi standard europei in materia di emissioni inquinanti, la Casa di Borgo Panigale che ha da poco svelato il nuovo motore Granturismo, compatto e leggero per le multistrada, ha deciso di apportare anche diverse modifiche alla linea di scarico del Desmosedici Stradale e alla calibrazione del motore. Il silenziatore utilizza catalizzatori maggiorati e con una nuova tecnologia di impregnazione dei metalli nobili, fondamentali per massimizzare la capacità di convertire i gas inquinanti.

Tutti i modelli Streetfighter V4 della gamma 2021, inoltre, montano poi nuove pompe freno anteriore e frizione, derivate da quelle impiegate per la prima volta sulla Superleggera V4. La gamma Streetfighter V4 per il 2021, inclusa la nuova colorazione Dark Stealth per la versione, può essere già ordinata presso i concessionari Ducati e sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2020.