Ducati Streetfighter, novità per la naked sportiva dal carattere unico

Ducati presenta la nuova Streetfighter dal carattere unico

A partire dal mese di luglio 2022 nelle concessionarie Ducati tutti gli appassionati al brand potranno ordinare una nuova versione ancora più unica e incredibile della naked sportiva di successo Streetfighter V2: la variante nella colorazione Storm Green, che si aggiunge alla gamma a fianco del classico Rosso Ducati.

Il verde metallizzato che è stato scelto dal Centro Stile Ducati esalta le linee pulite, taglienti ed essenziali della moto, rafforzando il suo carattere unico e la sua capacità di attirare l’attenzione. La due ruote presenta una finitura opaca che si combina perfettamente al contesto cromatico della parte meccanica, e la grana metallizzata crea un gioco di contrasti evidente sulle superfici.

Le caratteristiche della Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2 si rivolge ai motociclisti che desiderano una moto in grado di coniugare il DNA sportivo della Panigale V2 con l’attitudine di guida e lo stile Streetfighter. Un modello intuitivo e facile da gestire, che sprigiona la potenza giusta per garantire prestazioni adrenaliniche e il massimo del divertimento nella guida, e che sfoggia un pacchetto elettronico di alto livello, per godersi la moto in sicurezza.

Una moto essenziale e dal design tagliente, che riprende gli elementi stilistici principali della più venduta, la Streetfighter V4; l’ergonomia mette al centro il pilota ed è focalizzata sull’utilizzo stradale, con il giusto mix tra sportività e comfort. Il manubrio in alluminio alto e largo sostituisce i semimanubri della Panigale V2. La sella è più larga e più confortevole, le pedane sono state riposizionate per aumentare il comfort.

Il motore è il Superquadro da 955 cm³, conforme alla normativa Euro 5, sprigiona 153 CV di potenza e una coppia massima di 101,4 Nm. Rispetto alla Panigale V2, Ducati Streetfighter V2 ha un rapporto finale più corto, che garantisce una maggiore coppia alla ruota alle velocità di uso stradale. Il motore è usato come elemento strutturale e ad esso sono collegati la compatta struttura anteriore e il forcellone monobraccio posteriore.

La moto monta cerchi a 5 razze e i nuovi pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure di 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/60 ZR17 al posteriore. L’impianto frenante è uguale a quello della Panigale V2, con pinze monoblocco Brembo M4.32 con dischi da 320 mm di diametro. La dotazione elettronica moderna e completa è la stessa della Panigale V2. Il pacchetto comprende: ABS Cornering, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2, Engine Brake Control (EBC) EVO.

La nuova Ducati Streetfighter V2 dispone di tre differenti Riding Mode tra cui il pilota può scegliere: Sport, Road e Wet. L’equipaggiamento elettronico può essere arricchito dagli accessori contenuti nel catalogo Ducati Performance, come il Ducati Multimedia System per la connessione dello smartphone o il Ducati Data Analyser (DDA + GPS) per la raccolta e analisi dei dati di guida. La moto è dotata di fari full-LED con DRL anteriore e di un dashboard TFT a colori da 4,3”.

La Streetfighter V2 nella colorazione Storm Green arricchisce la gamma con una tinta in grado di esaltare le linee di questa naked sportiva di successo, per gli appassionati del brand Ducati che amano le corse, ma con la sicurezza che i prodotti della Casa di Borgo Panigale sa offrire.