Ducati presenta la nuova Panigale V4, ancora più performante

Ducati lancia Panigale V4 MY22, l’ultimo step del percorso delle sportive di Borgo Panigale. In questa famiglia vede la sua massima espressione l’esperienza di Ducati Corse, oltre allo scambio di informazioni e di tecnologie dal mondo delle competizioni verso le moto di serie.

Il progetto Panigale V4 compie oggi l’evoluzione più significativa. Il miglioramento riguarda ogni aspetto della moto: aerodinamica, ergonomia, motore, ciclistica ed elettronica. Il risultato finale è una due ruote ancora più veloce in pista e sempre più intuitiva e meno affaticante. La carenatura è totalmente rivisitata dal punto di vista aerodinamico. In questa versione la moto integra nuove ali più compatte e sottili con disegno a doppio profilo ed efficienza aumentata.

L’ergonomia è stata modificata per migliorare il controllo nelle fasi più importanti della guida su pista e di consentire al pilota di sfruttare al massimo le prestazioni della Panigale V4 sia sul giro secco sia durante una sessione prolungata. La moto monta il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm3 di derivazione MotoGP, che oggi compie una nuova evoluzione.

In linea con la classificazione Euro 5, il motore sprigiona 215,5 CV di potenza e una coppia di 123,6 Nm. Una delle più importanti novità introdotte è rappresentata dall’adozione di un nuovo cambio che prevede un allungamento del rapporto per la prima, la seconda e la sesta marcia. Lo stesso tipo di rapportatura usata sulla Panigale V4 R che corre il mondiale Superbike. Le prestazioni possono essere ulteriormente migliorate con i sistemi di scarico racing contenuti nel catalogo Ducati Performance.

La Panigale V4 (la sportiva più venduta al mondo) nella versione S è dotata di cerchi a 3 razze forgiati in lega di alluminio e monta pneumatici Pirelli DIABLO Supercorsa SP nelle misure 120/70 ZR17 anteriore e 200/60 ZR 17 posteriore. Per quanto riguarda l’impianto frenante, la moto monta all’anteriore le pinze monoblocco Brembo Stylema con quattro pistoncini da 30 mm di diametro ciascuna.

La moto vanta un pacchetto elettronico di ultima generazione basato sull’impiego di una piattaforma inerziale a 6 assi in grado di rilevare istantaneamente gli angoli di rollio, di imbardata e di beccheggio della moto nello spazio. Il pacchetto elettronico comprende controlli che gestiscono tutte le fasi della guida, i cui parametri di funzionamento sono collegati di default ai 4 Riding Mode (Race A, Race B, Sport, Street).

Sull’iconica Ducati Panigale V4 versione 2022 sono stati fatti degli importanti interventi di design che ne ridisegnano il look, rendendo la moto esteticamente più aggressiva. L’inedita veste grafica prevede il colore nero per i loghi applicati alle carene full red, la sella in doppio tessuto (bicolore sulla versione S) e, sempre per la versione S, il tag rosso sui cerchi neri. La Panigale V4 e la Panigale V4 S saranno disponibili nelle concessionarie da dicembre 2021 nella tradizionale colorazione “Rosso Ducati”.