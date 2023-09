Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Arriva la nuova Multistrada più completa di sempre: V4 S Grand Tour

La World Première 2024 di Ducati arriva al suo secondo episodio, la Casa di Borgo Panigale ha presentato la sua nuova Multistrada V4 S Grand Tour. Un modello dedicato ai Ducatisti che amano viaggiare senza limiti, nel massimo del comfort e della sicurezza.

Una Multistrada così completa non si era mai vista prima d’ora, dedicata ai viaggiatori attenti ai dettagli, che chiedono sempre il meglio alla loro due ruote.

Una moto che offre al pilota tutti gli accessori per percorrere lunghe distanze “in prima classe”. La Ducati Multistrada V4 S Grand Tour nasce durante la celebrazione del 20esimo anniversario del modello, ormai diventato un brand nel brand, e ne riassume tutti i valori e le caratteristiche che da sempre la rendono una moto in anticipo sui tempi.

Si tratta infatti dell’ammiraglia su cui il marchio italiano ha introdotto innovazioni ed evoluzioni tecnologiche, come i Riding Mode, che hanno ridefinito gli standard dell’industria motociclistica.

Full Optional

La nuova Multistrada V4 S Grand Tour è una moto Full Optional, realizzata dalla Casa sulla base del modello S con allestimento Travel & Radar. È dotata di serie di sistema radar con Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD) per migliorare la sicurezza e il comfort di guida.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza, sulla Grand Tour sono montati di serie il sistema TPMS, che mostra la pressione degli pneumatici sul cruscotto, e i faretti supplementari a LED che migliorano la visibilità notturna e in caso di nebbia.

Le valigie laterali sono di serie e integrate con la livrea della moto. Grazie al volume complessivo di 60 litri, danno al pilota la possibilità di portare con sé tutto il necessario anche nei viaggi più lunghi. Il cavalletto centrale facilita e rende più sicure tutte le operazioni sulle valigie.

Comfort e aggiornamenti

Il comfort sulla Multistrada V4 S Grand Tour viene aumentato anche grazie alla dotazione di serie di manopole e selle pilota e passeggero riscaldabili. Inoltre, la presenza del tappo serbatoio hands-free semplifica il rifornimento, permettendo di tenere sempre in tasca la chiave della moto.

La moto poi è dotata di differenti aggiornamenti che vediamo sulla V4 Rally. Il manubrio è montato rigidamente sulla testa di sterzo, senza silent block, restituendo un feeling di guida più diretto, senza compromettere il comfort.

La sella del passeggero è il modello introdotto sulla V4 Rally, per un supporto ottimale sulle lunghe percorrenze, e come quella del pilota è impreziosita da un rivestimento esterno con grafica dedicata.

Come su tutte le moto della famiglia Multistrada V4, anche la Grand Tour è equipaggiata con il sistema di navigazione basato sulla soluzione di Phone Mirroring, consente di trasformare il dashboard TFT da 6,5” in un navigatore cartografico a colori con all’interno anche tutte le informazioni necessarie per la guida della moto.

Viaggiare senza confini

La Multistrada V4 è stata realizzata da Ducati per dare a tutti i piloti la possibilità di fare lunghi viaggi nella massima serenità, grazie a intervalli di manutenzione da riferimento e ai programmi 4EVER Ducati e Roadside Assistance. Il primo offre una garanzia valida per 4 anni a chilometraggio illimitato, il secondo aggiunge anche l’assistenza stradale, il trasporto per pilota e passeggero, un veicolo sostitutivo e il pernottamento in hotel a quattro stelle in caso di problemi nel periodo di copertura.

Design e motore

La nuova Ducati Multistrada V4 S Grand Tour è valorizzata da una grafica dedicata, elegante e dinamica. La livrea è caratterizzata dalla colorazione nera per telaio, forcellone, piastre di sterzo, valige laterali e manubrio. Le selle di pilota e passeggero sono impreziosite da una grafica dedicata.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Il motore scelto per la nuova creatura di Borgo Panigale è il V4 Granturismo da 1.158 cm3, in grado di sprigionare 170 CV (125 kW) a 10.500 giri e 125 Nm (12,7 kgm) a 8.750 giri. Le prestazioni, associate al peso totale del motore di soli 66,7 kg, permettono al V4 Granturismo di confermarsi il riferimento di categoria per potenza e leggerezza.

Il pacchetto elettronico

Il pacchetto elettronico della Multistrada V4 S Grand Tour raggiunge un elevato standard nel settore motociclistico per sicurezza, comfort, performance e connettività. La piattaforma inerziale (IMU) gestisce il funzionamento di ABS Cornering, Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Traction Control (DTC), le Cornering Lights (DCL) e il Vehicle Hold Control (VHC), che rende più facile per il pilota la ripartenza su strade in pendenza.

La piattaforma inerziale comunica continuamente con il sistema di controllo delle sospensioni semi attive Ducati Skyhook Suspension (DSS). In questo modo analizza costantemente le condizioni di guida e regola l’idraulica di forcella e ammortizzatore in maniera istantanea, per la prima volta integra anche la funzione di Autoleveling. Di cosa si tratta? Del sistema che gestisce l’assetto della moto e lo regola autonomamente per riportare la sella all’altezza ideale da terra nelle diverse configurazioni di marcia.

I livelli di personalizzazione e l’abbigliamento dedicato

La dotazione di Multistrada V4 S Grand Tour, nonostante sia completa, offre un ampio margine di personalizzazione. Per andare incontro alle esigenze ergonomiche di pilota e passeggero, il catalogo accessori propone una serie di differenti selle, il set abbassamento moto e parecchie opzioni per il parabrezza.

È possibile anche scegliere delle soluzioni aggiuntive per il bagaglio, pensate sia per il serbatoio sia per la piastra posteriore, come la borsa morbida o il top case: nuovi elementi pensati per Ducati per tutti i viaggiatori che desiderano valorizzare ulteriormente le doti da tourer della Multistrada V4 S Grand Tour.

E non è ancora tutto, perché la nuova creatura di Ducati può diventare ancora più sportiva grazie alle diverse parti della vestizione in fibra di carbonio, le leve e le pedane in alluminio ricavate dal pieno, gli indicatori a LED dinamici e i serbatoi liquido freno e frizione ricavati dal pieno.

La Casa ha posto a sua attenzione anche nella realizzazione di alcuni capi d’abbigliamento creati ad hoc per godere fino in fondo delle possibilità turistiche di Multistrada V4 S Grand Tour.

Disponibilità e prezzo

La nuova Ducati Multistrada V4 S Grand Tour appena presentata dalla Casa di Borgo Panigale in occasione della seconda puntata della World Première 2024, sarà disponibile nelle concessionarie della rete del marchio italiano a partire dalla fine di settembre nella sola livrea Grand Tour. Per ulteriori informazioni è possibile aggiornarsi sul sito ufficiale oppure tramite i rivenditori ufficiali. Il prezzo di listino è di 27.590 euro.