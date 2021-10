Ducati presenta la Multistrada più sportiva di sempre

La Casa di Borgo Panigale continua la sua web serie e presenta oggi il nuovissimo modello V4, la Multistrada più sportiva di sempre. Una moto che rappresenta, fin dalla sua introduzione in gamma, l’essenza della sportività nella famiglia dual di Ducati. La Multistrada V4 Pikes Peak è oltretutto il modello più potente del segmento crossover.

La nuova due ruote appena presentata nasce dall’eccellente base della Multistrada V4, offre le prestazioni, la fluidità e l’affidabilità del motore V4 Granturismo, il peso ridotto, la facilità di guida, il comfort sia per il pilota che per il passeggero, ottimo equipaggiamento e elettronica di ultima generazione: tutti i punti fermi della famiglia Multistrada V4.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak è stata creata introducendo importanti modifiche in termini di ciclistica, ergonomia e controlli elettronici e una serie di componenti dedicati. Con questo nuovo modello la Casa di Borgo Panigale risponde ai motociclisti che cercano la performance più pura all’interno del mondo dual. Il design si sviluppa partendo dagli elementi caratteristici della famiglia Multistrada V4, integrati a due elementi che identificano la versione Pikes Peak, la ruota anteriore da 17” e il forcellone monobraccio.

La moto mostra la sua gran sportività anche grazie alla presenza di numerose parti in fibra di carbonio e del silenziatore omologato Akrapovič in titanio e carbonio. Vediamo altri elementi unici, quali il plexi fumè basso, l’anodizzazione oro dei foderi della forcella Öhlins, la sella posteriore bicolore nera e rossa con il logo V4 e lo scudetto Ducati Corse applicato sul becco.

La ciclistica della V4 Pikes Peak è stata modificata profondamente rispetto alla Multistrada V4 (moto dei record) ed è sviluppata attorno alla ruota anteriore da 17”, che assicura al pilota grande precisione e reattività. L’impianto frenante è al top del segmento e deriva da quello della Panigale V4. La moto vanta un’ergonomia studiata nello specifico per garantire il massimo controllo e ottimizzare gli angoli di piega. La posizione di guida è differente rispetto a quella della Multistrada V4, le pedane sono più alte e arretrate per aumentare l’angolo di piega massimo, il manubrio è più basso, più stretto e ha una curvatura meno accentuata.

La nuova Multistrada V4 Pikes Peak monta il motore più potente della sua categoria, il V4 Granturismo, che sprigiona 170 CV di potenza e 125 Nm di coppia massima, creato appositamente da Ducati per la famiglia Multistrada V4, è particolarmente leggero e compatto con un peso di soli 66,7 kg.

Il motore è stato ottimizzato per esaltare le caratteristiche della moto e presenta alcune novità, come l’inserimento per la prima volta su una Multistrada del Riding Mode Race. La Multistrada V4 Pikes Peak eredita l’avanzato e sofisticato pacchetto elettronico della Multistrada V4 S, che comprende, tra gli altri, la tecnologia radar di serie sia all’anteriore che al posteriore, che abilita la funzionalità del Cruise Control Adattivo (ACC, Adaptive Cruise Control) e del Blind Spot Detection (BSD).

Il cruscotto TFT con schermo da 6,5“, di serie anche sulla Multistrada V4 Pikes Peak, consente al guidatore di visualizzare il navigatore cartografico grazie al Ducati Connect, che permette di fare il mirroring del proprio dispositivo cellulare. La nuova nata in Casa Ducati è una moto tecnologicamente avanzata, pensata per i motociclisti che amano l’adrenalina della guida sportiva e sarà disponibile nelle concessionarie da dicembre.