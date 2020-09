Ducati Performance, lo Streetfighter V4 diventa ancora più sportivo

editato in: da

Presentata la naked Ducati esagerata: Streetfighter V4

Ducati Streetfighter V4 è la moto che più di tutte esprime il massimo della sportività della Casa di Borgo Panigale, con i suoi 178 kg di peso, il motore Desmosedici Stradale 1.103 cm3 con 208 CV, le ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione.

Il produttore, con questa eccezionale due ruote, è alla continua ricerca di prestazioni al vertice del segmento. Nel catalogo Ducati Performance vi sono numerosi accessori, studiati e realizzati in collaborazione con le migliori aziende del settore, capaci di esaltare ulteriormente il carattere sportivo e l’animo racing dello Streetfighter V4.

Parliamo del gruppo di scarico completo in titanio, il set di ali in carbonio e i cerchi in magnesio, elementi derivati dal mondo delle corse, con i quali è possibile equipaggiare questa naked estrema e renderla una moto ancora più unica. Tutti gli accessori sono disponibili e acquistabili sul sito Ducati nella sezione dedicata e in tutti i concessionari della rete del brand.

Nel nuovo pacchetto Performance di Ducati troviamo, come abbiamo detto, il gruppo di scarico completo in titanio, progettato e sviluppato per le corse, migliora sensibilmente il già elevato rapporto peso-potenza. È l’accessorio perfetto per esaltare il look aggressivo dello Streetfighter V4 e donargli un inconfondibile sound. Inedito anche il set di ali in carbonio, pensato per chi vuole donare alla propria moto un ulteriore tocco di esclusività.

Nel pack ci sono i cerchi in magnesio, dal tipico design racing a 9 razze, in una coppia di cerchi di derivazione Superbike. Come in MotoGP, dove ciò che conta di più è la prestazione massima, la frizione a secco viene resa disponibile per gli altri modelli V4. Si tratta di una frizione STM EVO-SBK, realizzata in alluminio dal pieno con campana e pacco dischi da 48 denti; i dischi sono 9 condotti e 9 guarniti con diametro di 138 mm. La frizione a secco garantisce importanti benefici nel feeling di guida della moto in pista.

Il pacchetto Performance offre inoltre i paratacchi in carbonio, per minimizzare l’interferenza tra la moto e gli stivali del pilota, la cover serbatoio in carbonio, che impreziosisce la parte anteriore, la cover sella passeggero, in materiale plastico di alta qualità, il tappo serbatoio in alluminio dal pieno, dall’inconfondibile design Ducati. Uniche anche le manopole, ispirate al mondo delle corse, che garantiscono un ottimo grip in ogni situazione di guida e le pedane pilota regolabili in alluminio, sviluppate grazie all’esperienza di Ducati Corse e alla sapiente cura produttiva di Rizoma.