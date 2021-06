Ducati Panigale V4, DNA da pista: nuovi accessori Performance

editato in: da

La Ducati Panigale V4 S è pronta a competere su ogni circuito grazie ai nuovi accessori Ducati Performance, ideati per personalizzare il modello super sportivo della Casa di Borgo Panigale, esaltandone le prestazioni racing e il look accattivante.

La V4 S incarna tutta l’essenza della sportività della Ducati che ha da poco svelato la nuova Diavel 1260 Model Year 2022: nella versione 2021, la supers portiva del brand emiliano è ancora più facile da guidare, in quanto è stata progettata per aiutare il pilota a raggiungere il top delle prestazioni in ogni tipo di circuito e migliorare i tempi sul giro sia per i professionisti che per gli amatori.

A rendere la Panigale V4 S ancora più performante in pista ci pensano i nuovi accessori del catalogo Ducati Peformance, disegnati dal Centro Stile Ducati e realizzati al fine di garantire il massimo delle prestazioni ed esaltare al tempo stesso il look tipicamente racing del modello super sportivo della Casa.

Luca Salvadori, pilota del Barni Racing Team, lo scorso 30 maggio ha avuto modo di dare una dimostrazione delle qualità della Panigale V4 S e dei nuovi accessori, trionfando nella categoria 100 Open alla seconda tappa del Trofeo MotoEstate 2021, uno dei trofei più importanti tra quelli frequentati dagli amatori in Italia.

Per l’occasione, la moto guidata da Luca Salvadori era dotata di scarico completo racing, gomme slick Pirelli e di tutta una serie di accessori contenuti nel catalogo Ducati Performance. Oltre a vincere e conquistare il Trofeo MotoEstate 2021, Salvadori ha ottenuto anche la pole position, facendo registrare il record del Cremona Circuit.

Tra i tanti accessori del catalogo Ducati Performance montati sulla Panigale V4 S di Salvadori, su tutti spicca il gruppo di scarico in titanio Akrapovic, sviluppato sulla base dello scarico montato sulla Panigale V4 R, la sportiva più venduta al mondo che i piloti Scott Redding e Michael Rinaldi utilizzano nel Mondiale Superbike.

La moto di Salvadori era accessoriata anche con le pedane regolabili in alluminio Rizoma, la sella racing in tessuto tecnico ed elementi realizzati in carbonio come il parafango anteriore, la cover forcellone e i set cover rimozione portatarga e cover fori specchi.

Dotata di due Riding Mode Race che possono essere personalizzati dall’utente, la Panigale V4 S è l’unica moto al mondo con l’ABS Cornering “Only Front” sviluppato specificatamente per la massima performance in pista.