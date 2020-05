Ducati Panigale V4, il nuovo pacchetto Racing

editato in: da

Ducati Panigale V4: la più bella dell’Eicma

Ducati ha creato un pacchetto speciale per i suoi appassionati fan, Racing Panigale V4, il must-have per chi vuole trasformare la supersportiva di Borgo Panigale e renderla ancora più unica e performante per l’uso in pista.

Il pacchetto accessori è stato disegnato dal Centro Stile Ducati e realizzato in collaborazione con importanti aziende del settore. Tutti gli accessori sono stati studiati per garantire il massimo della performance, alleggerire il peso ed esaltare il look racing della Panigale V4. Sul sito, nella sezione “Configuratore”, tutti i Ducatisti avranno la possibilità di personalizzare la moto, selezionando gli accessori e le parti speciali.

Ma quali sono gli elementi contenuti nel nuovo pacchetto Racing dedicato alla Ducati Panigale V4, già accattivante e sportivissima? Tra gli accessori ci sono carene pista inferiori e superiori, cover fori specchi, gruppo scarico completo, set rimozione portatarga, cover forcellone, cupolino maggiorato, protezione in carbonio per carter alternatore, protezione leva freno, set cover telaio, adattatore protezione leva freno, pinna catena in carbonio, adesivi laterali antiscivolo per serbatoio.

Il gruppo scarico completo racing è il più avanzato disponibile sul mercato. L’efficienza è stata sviluppata dai tecnici di Ducati Corse, in funzione dello scarico della Panigale V4 R di Chaz Davies e Scott Redding, protagonista del mondiale Superbike. Ogni componente è realizzato in una speciale lega di titanio resistente alle alte temperature e leggera.

Nel pacchetto troviamo poi set di carene, cupolino e cover fari, realizzati in materiale plastico non verniciato di ottima qualità, che garantisce resistenza e stabilità. Dall’esperienza Ducati Corse nasce anche il cupolino maggiorato, derivato da quello utilizzato nel mondiale SBK. Il design lineare ma deciso si integra perfettamente con il look aggressivo della moto.

Il nuovo pacchetto Racing della Ducati Panigale V4 offre la protezione in carbonio per carter alternatore, design accattivante e finitura racing in un accessorio che offre la massima protezione in caso di scivolata ed esalta l’animo sportivo ed elegante della moto. Prodotti in collaborazione con Rizoma, le cover ideali per occludere i fori sul cupolino dovuti alla rimozione degli specchi retrovisori. Permettono l’uso della moto in pista. Il set per la rimozione del portatarga dona uno stile aggressivo al retrotreno della moto. Ideale per coprire i fori dovuti alla rimozione del portatarga.

Alla moto può essere aggiunto anche il set per la protezione del telaio dai graffi, inoltre Ducati e Rizoma hanno sviluppato insieme la protezione per la leva del freno, accessorio per migliorare la sicurezza del pilota, prevenendo l’attivazione accidentale del freno anteriore. Infine Ducati propone all’interno del nuovo pacchetto gli adesivi laterali antiscivolo per il serbatoio, realizzati con tecnologia High Definition Rubber ad alta prestazione di tenuta, l’accessorio perfetto per il pilota che cerca il massimo feeling in pista e non rinuncia a un ottimo comfort su strada.