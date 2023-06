La supersportiva bicilindrica Ducati

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati presenta la La nuova Panigale V2 Black on Black Livery

La Ducati Panigale V2 si rinnova. La Casa italiana, infatti, ha annunciato un aggiornamento per la gamma di colori della sua sportiva bicilindrica che ora può contare su una nuova opzione a disposizione della clientela. Alla classica Ducati Red si affianca ora la nuova livrea Black on Black Livery. Per gli appassionati interessati all’acquisto della supersportiva italiana c’è ora la possibilità di puntare su un motivo in più per puntare sulla Panigale V2. La nuova versione costa un po’ di più rispetto alla variante rossa ma propone un look diverso, elegante e sportivo, che potrebbe adattarsi al meglio alle preferenze di molti potenziali acquirenti.

Nuova livrea per la sportiva bicilindrica di Ducati

La Ducati Panigale V2 nella nuova versione Black on Black Livery si presenta in una veste inedita. La colorazione predominante è la dark matt grey con alcuni elementi della carrozzeria che vengono realizzati in glossy black, creando una combinazione molto particolare e in grado di garantire un elemento caratterizzante aggiuntivo alla sportiva italiana.

Questa versione della Panigale V2 si caratterizza, inoltre, per la presenza di dettagli in rosso sul serbatoio oltre che su carene e cerchi, con un vero e proprio richiamo alla tradizione cromatica di Ducati, legata a doppio filo al rosso. Da notare, inoltre, la presenza del logo Panigale V2 oltre alla nuova sella, introdotta con la versione Black on Black Livery, con soluzioni inedite sia per la grafica che per i materiali.

Anche nella nuova veste nera a doppia tonalità, la Ducati Panigale V2 conferma tutto il suo carattere di moto sportiva, muscolosa e compatta, dal design essenziale e dalle prestazioni elevate senza compromessi, che sta contribuendo ai risultati commerciali record di Ducati. La Panigale V2 può contare, infatti, sul motore bicilindrico Superquadro da 955 cm3, omologato Euro 5.

Il Superquadro è un piccolo gioiello di Ducati: il motore è in grado di garantire potenza e reattività, sia su strada che in pista. Il bicilindrico eroga una potenza massima di 155 CV, disponibili a 10.750 giri/minuto, con una coppia massima di 104 Nm a 9.000 giri/minuto. La moto presenta una dotazione elettronica completa.

Per il pilota, infatti, la Panigale V2 propone ABS Cornering EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2 e l’Engine Brake Control (EBC) EVO per il miglioramento della stabilità, anche in condizioni estreme. Il carattere sportivo della bicilindrica è esaltato dai nuovi Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, pneumatici già inclusi nella dotazione di serie.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Ordinabile da giugno 2023

La nuova Ducati Panigale V2 nella versione Black on Black Livery è ordinabile da questo mese di giugno in tutte le concessionarie della Casa italiana. La nuova livrea comporta una spesa extra rispetto alla variante Ducati Red ma con un prezzo in linea con la versione speciale White Red. Per ordinare la sportiva bicilindrica di Ducati nell’inedita colorazione, infatti, bisogna mettere in conto una spesa di 20.090 euro, con un costo extra di 400 euro rispetto alla versione rossa. La moto è personalizzabile con diversi accessori aggiuntivi che, come da tradizione per tutte le moto di Ducati, permettono al cliente di personalizzare al massimo il modello in base alle proprie preferenze.