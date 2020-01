Ducati svela un nuovo modello di Scrambler

editato in: da

Ducati Scrambler, svelata la nuova versione Icon

Ducati presenta le nuove Scrambler 1100 PRO, con un design che riesce ad essere originale, senza abbandonare lo stile iconico, la scelta ideale per chi vuole una moto con un motore da 1079 cm³, con una coppia generosa.

La moto dispone di un serbatoio in acciaio da 15 litri che permette di affrontare anche lunghi viaggi, comodamente seduti sulla sella caratterizzata dal nuovo rivestimento. Lo spirito che ha dato vita ai nuovi Scrambler 1100 PRO e Scrambler 1100 Sport PRO sono lo stile iconico e il senso di libertà, oltre all’agilità tra le curve in sicurezza per un divertimento assicurato. I nuovi modelli di Ducati sono stati creati per chi ama guidare la moto anche fuori dai centri urbani, magari in compagnia di un passeggero.

Ducati Scrambler 1100 PRO ha una nuova e originale livrea bicolore “Ocean Drive”, abbinata al telaio in tubi d’acciaio e al telaietto posteriore in alluminio di colore nero. La parte più caratterizzante della moto è il posteriore, grazie al nuovo doppio scarico laterale destro e al portatarga basso. Un altro elemento distintivo è la luce anteriore, prendendo ispirazione dal nastro che negli anni Settanta veniva applicato sui fari per preservare il gruppo ottico, all’interno del faro è stata ricreata una “X” in metallo di colore nero.

L’altro nuovo modello Ducati Scrambler 1100 Sport PRO è la versione più muscolosa, porta i vari dettagli stilistici del modello PRO ma aggiunge sospensioni Öhlins, manubrio basso e specchi retrovisori in stile Café Racer. La moto è disponibile nella colorazione “Matt Black” dove è verniciato il logo 1100.

Le nuove Ducati Scrambler sono all’avanguardia anche nell’elettronica grazie a Ducati Traction Control (DTC), calibrato appositamente e all’ABS Cornering, che garantisce sicurezza in ogni curva. I tre Riding Mode di serie, Active, Journey e City, aiutano anche i motociclisti meno esperti a trovare il giusto equilibrio nell’uso delle componenti elettroniche scegliendo il proprio stile di guida. Le nuove Scrambler 1100 PRO e Scrambler 1100 Sport PRO della Casa di Borgo Panigale per il 2020 saranno disponibili a partire dalla fine del mese di marzo. Sul sito ufficiale di Scrambler Ducati sono disponibili tutte le informazioni dettagliate su questi nuovi modelli dell’iconica due ruote italiana.