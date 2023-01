Ducati Multistrada V4 Rally, la moto per gli amanti del Gran Turismo

Fonte: Ufficio Stampa Ducati La nuova Ducati dedicata ai grandi viaggiatori

A vent’anni dalla nascita della prima Multistrada, Ducati presenta la nuova V4 Rally: progettata per le lunghe percorrenze e capace di affrontare qualsiasi tipo di terreno, l’ultima nata nella famiglia Multistrada Ducati offre un maggior comfort per pilota e passeggero ed è pensata per essere la compagna di viaggio ideale da soli o in coppia, nelle avventure off-road o nella giungla urbana.

Multistrada V4 Rally: al via la produzione

Vent’anni dopo la prima Multistrada con motore Desmodue DS da 1000 CC, scende dalla linea di produzione Ducati la nuovissima V4 Rally, che completa la già ricchissima gamma touring della Casa. L’ultima nata della grande famiglia Multistrada Ducati è appena entrata in produzione nello stabilimento di Borgo Panigale, ed è già stata protagonista di una delle puntate della Ducati World Première 2023.

Dalla prima Multistrada 1000 non sono passati soltanto vent’annni: la gamma touring Ducati si è nel tempo arricchita dei modelli 1100, 1200 e 1260, giungendo infine alla nascita di una quarta generazione di Multistrada, animata dal rivoluzionario motore V4 Granturismo. La nuova Ducati pensata per gli amanti dei grandi viaggi è un compendio del DNA più puro della Casa di Borgo Panigale, capace di interpretare il concetto di moto da viaggio con stile e ricercatezza senza rinunciare alle performance.

Ducati Multistrada è stata la prima moto al mondo dotata di innovazioni tecnologiche come le sospensioni semiattive Skyhook, il radar anteriore e posteriore per i sistemi di Cruise Control Adattivo e Blind Spot Detection e la deattivazione estesa: un concentrato di tecnologia che negli anni ha visto l’introduzione di diverse novità nella gamma Ducati, come l’acceleratore Ride By Wire di derivazione aeronautica, i Riding Mode e la fasatura variabile DVT (Desmodromic Variable Timing).

V4 Rally: l’evoluzione della Globetrotter secondo Ducati

Con il nuovo modello V4 Rally dedicato ai grandi viaggiatori, Ducati porta a un livello ancora superiore lo spirito globetrotter di Multistrada, grazie a un comfort migliorato, una maggiore autonomia e un’attitudine off-road ancora più marcata rispetto agli altri modelli della gamma.

Ducati non trascura le prestazioni: i 170 CV di potenza della Multistrada V4 Rally sono parte di un disegno complessivo che considera anche l’affidabilità e i costi di gestione; notevoli, in tal senso, il calo dei consumi di circa il 10% e i lunghi intervalli di manutenzione (ogni 60.000 km, con Oil Service ogni 15.000 km o 24 mesi).

Quanto al comfort, Ducati ha prestato particolare attenzione all’uso in coppia della Multistrada V4 Rally: il parabrezza è maggiorato, il codino allungato e l’attacco valigie arretrato per offrire più spazio al passeggero, che può contare anche su pedane con inserto in gomma maggiorato per ridurre il livello di vibrazioni. Sono disponibili inoltre selle di altezze diverse sia per il pilota sia per il passeggero, e si può optare per il kit di sospensioni ribassate: V4 Rally si adatta a qualunque “configurazione di coppia”.

Ducati V4 Rally: caratteristiche e prezzo

Per affrontare al meglio le strade non asfaltate, la nuova Multistrada può contare su sospensioni semiattive dall’escursione maggiorata, cerchi a raggi alleggeriti, protezioni motore rinforzate e un Riding Mode Enduro con inedito Power Mode dedicato al fuoristrada.

Multistrada è ancora il banco di prova dell’innovazione targata Ducati: sulla V4 Rally fa il suo esordio, per la prima volta su una moto di serie, l’inedita strategia di deattivazione estesa della bancata posteriore, che la mantiene deattivata non soltanto a moto ferma, ma anche in altre condizioni di funzionamento.

A rendere ancora più confortevole l’esperienza di guida, il cruscotto TFT a colori da 6,5 pollici con navigazione cartografica tramite app Ducati Connect e il vano ventilato dedicato allo smartphone, che permette di rispondere al telefono o ascoltare musica usando un casco con interfono. La Ducati Multistrada V4 Rally arriverà nelle concessionarie a partire da febbraio 2023 in due colorazioni: Ducati Red e Brushed Aluminium & Matt Black con serbatoio in alluminio spazzolato a vista.

Tre i diversi allestimenti previsti per la nuova V4: Adventure Radar, con Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection, Adventure Travel & Radar – che aggiunge le valigie laterali in alluminio, manopole e selle riscaldate – e Full Adventure, che completa l’equipaggiamento con il silenziatore Akrapovič omologato e il parafango anteriore in fibra di carbonio. La nuova Multistrada sarà disponibile nei concessionari a partire da un prezzo di 27.490 euro.