Ducati Monster diventa unico grazie al nuovo kit di personalizzazione

Ducati impreziosisce Ducati Monster. La Casa di Borgo Panigale lancia infatti una serie di accessori anche per l’ultima generazione della naked sportiva. Si tratta di optional in grado di esaltare sia le caratteristiche tecniche sia lo stile della motocicletta.

Il catalogo Ducati Performance si amplia con le inedite componenti dedicate a Ducati Monster. I clienti possono configurare il proprio modello grazie all’apposita pagina sul sito ufficiale Ducati.com. In questo modo si ha una chiara anteprima delle modifiche, volendo da condividere con il proprio dealer.

In dettaglio Ducati mette a disposizione dei kit adesivi e dei kit di vestizione con grafiche. Questi ultimi si dividono in due specifiche. Il kit Pixel e il kit GP. Il primo è composto da cover serbatoio, fianchetti sella, cover sella, cupolino e parafango anteriore. Il kit GP, invece, comprende cover serbatoio, fianchetti sella e una scelta grafica che richiama lo spirito Ducati Corse. Entrambe le soluzioni sono disponibili per tutte e 3 le colorazioni di Monster e Monster Plus: Ducati Red, Dark Stealth e Aviator Grey. Stesso discorso per i 2 kit di adesivi, Corse e Logo, ordinabili per ogni livrea uscita dalle linee del brand bolognese.

Ducati Performance offre anche optional tecnici come il silenziatore omologato Termignoni. È conforme alla normativa Euro 5 rivolta alle moto e consente di esaltare il look sportivo della naked. Termignoni firma inoltre lo scarico racing, consentito solo per l’utilizzo in pista e con una mappa dedicata.



Altri tocchi personali possono essere dati dal puntale motore in tinta con la carrozzeria e dal portatarga racing. Ducati ha poi collaborato anche con l’azienda Rizoma per la realizzazione di alcuni accessori in alluminio dal pieno. Tra questi, i contrappesi del manubrio, le pedane poggiapiedi, il serbatoio per il liquido del freno e il serbatoio per il liquido della frizione.

Ciascuna componente è ordinabile presso gli showroom della rete Ducati. Monster, da aprile 2021 nelle concessionarie italiane, è guidabile anche dai possessori di patente A2, che permette ai maggiorenni di salire in sella a motocicli di potenza non superiore a 35 kW. Esiste infatti una versione depotenziata con un’agevolazione di 1.000 euro sul prezzo di listino.