Ducati celebra i primi 30 anni di Ducati Monster, modello simbolo del mondo delle moto naked, con la presentazione del nuovo Monster 30° Anniversario. Si tratta di un modello speciale che sarà realizzato in serie numerata e limitata, diventando, inevitabilmente, una Ducati da collezione.

La serie Monster, inaugurata nel 1993, ha già conquistato oltre 350.000 appassionati e il nuovo modello contribuisce a incrementare il mito creato dalla Casa italiana.

Una limited edition da collezione

Il nuovo Monster 30° Anniversario presentato oggi da Ducati omaggia la storia trentennale di un simbolo delle moto naked e, nello stesso tempo, evolve il progetto, con tante novità di grande interesse. La limited edition è, infatti, il Monster più leggero di sempre, grazie al ricorso a componentistica specifica e a tanti piccoli dettagli esclusivi, pensati per massimizzare la sportività del progetto.

La serie speciale si ferma a 184 chilogrammi. Rispetto al modello standard, quindi, c’è un “dimagrimento” di 4 chilogrammi, che rende la nuova evoluzione del Monster un riferimento del segmento delle naked. La riduzione del peso, inoltre, è stata ottenuta nonostante l’introduzione di componenti aggiuntivi come l’ammortizzatore di sterzo e il cupolino.

Ideale per l’uso stradale, il Monster ha una ciclistica derivata dalla Superbike, dove Ducati ha appena tagliato un importante traguardo, con un manubrio largo e nessuna carenatura. La nuova versione speciale riprende le caratteristiche tipiche della serie Monster introducendo alcuni dettagli esclusivi, a partire dalla livrea Tricolore 30° Anniversario, ispirata ai modelli passati della serie.

I cerchi oro sono stati realizzati in modo specifico per la 30° Anniversario. Tra gli elementi distintivi ci sono la forcella Öhlins NIX30, la sella con il logo ricamato dei 30 anni e l’animazione esclusiva della dashboard.

Ducati realizzerà 500 esemplari numerati del nuovo Monster 30° Anniversario. Ogni esemplare avrà una placca sulla piastra di sterzo con nome del modello e numero dell’esemplare oltre a certificato di autenticità e telo copri moto dedicato.

Un mostro da 111 CV

Il Ducati Monster 30° Anniversario propone il motore Testastretta 11°. Si tratta di un bicilindrico 4 valvole con sistema di raffreddamento a liquido che garantisce una spinta di 111 CV. Il motore è abbinato al telaio Front Frame che, concettualmente, riprende quello utilizzato dalla nuova Panigale V4.

La nuova naked di Casa Ducati registra diverse novità tecniche come la già citata introduzione della forcella Öhlins NIX30, più leggera di 0,6 chilogrammi rispetto a quella adottata sul modello standard e in grado di migliorare il feeling e l’angolo di piega.

Novità anche per l’impianto frenante che registra l’introduzione delle pinze anteriori Brembo Stylema (più leggere di 0,4 chilogrammi rispetto a quelle montate dal modello di serie) e flange in alluminio per i dischi freno anteriore da 320 mm (più leggere di 0,5 chilogrammi rispetto al modello di serie).

Ci sono anche i cerchi forgiati esclusivi per il modello. La dotazione di serie comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control e Ducati Wheelie Control oltre al Launch Control. Ci sono tre Riding Mode (Sport, Road e Wet). C’è anche il cruscotto TFT a colori da 4,3 pollici con grafica racing che riprende quanto visto sulla Panigale V4.

I 500 esemplari del nuovo Ducati Monster 30° Anniversario arriveranno nelle concessionarie Ducati a partire dal mese di dicembre 2023. Nei prossimi mesi, quindi, gli appassionati di Ducati avranno la possibilità di mettersi alla guida della serie speciale che omaggia la storia della naked.