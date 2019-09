Ducati Monster Black on Black, ancora più carattere e sportività

editato in: da

Ducati Monster si presenta in una nuova veste con dettagli unici che le conferiscono ancora più carattere e sportività.

La livrea alterna elementi in nero opaco e altri in nero lucido, questo le permette di avere un look ancora più caratteristico e unico. La moto è dotata di sospensioni Öhlins completamente regolabili, Ducati Quick Shift up/down, Cornering ABS, DTC e DWC, che garantiscono dinamismo e sicurezza. La nuova Ducati Monster 1200 reinterpreta e attualizza il concetto originario di sport naked. Il faro anteriore tondo, classico ma attuale e con tecnologia DRL nella versione S, il telaio a traliccio con tubi di sezione maggiorata per aggiungere rigidezza, il gancio di fissaggio al serbatoio, la rendono Monster al 100%. La nuova livrea Black on Black, con la combinazione di superfici nere lucide e opache, rende le linee della nuova due ruote ancora più aggressive, che riescono ad essere nel contempo anche eleganti.

Il motore della Ducati Monster è potente e corposo a ogni regime, le dimensioni compatte, la ciclistica agile e la dotazione elettronica avanzata con Riding Mode, DTC, DWC, Cornering ABS e Ducati Quick Shift, di serie sulla versione S, garantiscono il massimo divertimento di guida, senza mai lasciare al caso il grado altissimo di sicurezza in ogni situazione. La nuova Ducati Monster 1200 Black on Black, anche nella versione S, ha 147 cavalli di potenza.

I Riding Mode preimpostati permettono di ottimizzare il comportamento della moto in base al proprio stile di guida. Sono esattamente tre, Sport, Touring e Urban, ognuno dei quali è programmato per agire sul sistema elettronico Ride-by-Wire di controllo del motore e sui livelli di intervento di ABS, Ducati Traction Control e Ducati Wheelie Control. Il motore Ducati Tenutastretta 11° DS è realizzato con tecnologie avanzate e materiali di ultima generazione, che sono in grado di assicurare intervalli di manutenzione particolarmente lunghi.

Nella versione standard la Ducati presenta una dotazione di serie di prestigio con Cornering ABS Bosch, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Contronl, Riding Mode, Power Mode, Ride by Wire, Cover sella passeggero, Luci a LED. Per un prezzo di listino di 14.290 euro. La versione S esalta l’animo sportivo della due ruote, grazie alle sospensioni Öhlins completamente regolabili, al sistema frenante racing, alle ruote a 3 razze a Y con esclusiva grafica “S” e al parafango anteriore in carbonio. Il prezzo di listino di questa versione invece è di 16.990 euro.