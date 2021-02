Ducati presenta il gilet intelligente con l’airbag

editato in: da

Prosegue il lavoro di Ducati per garantire la massima sicurezza ai motociclisti. Che sia su una due ruote prodotta da Borgo Panigale o qualsiasi altra motocicletta, dalla Casa italiana arriva il nuovo Ducati Smart Jacket che protegge sempre più il pilota in caso di incidente o caduta.

Sviluppato grazie allo studio e alle tecnologie utilizzate nelle tute dei piloti MotoGP, il gilet è innovativo e rivoluzionario. Dotata della nota tecnologia airbag D-air di Dainese, la giacca realizzata da Ducati è adatta a ogni motociclista e per tutti i tipi di utilizzo su strada. Il giubbotto, che può essere indossato sopra o sotto qualsiasi altra giacca da moto, garantisce la massima sicurezza e si differenzia dai tanti modelli già presenti sul mercato.

Il funzionamento del gilet, disponibile presso i concessionari insieme a tutta la collezione Ducati Apparel 2021, è regolato da una centralina elettronica. Quest’ultima, in grado di analizzare i dati con una velocità impressionante (oltre mille volte al secondo), prevede l’attivazione dell’airbag in caso di pericolo diventando così un vero e proprio scudo di protezione. Il sistema infatti rileva autonomamente eventuali situazioni di pericolo e attiva la tecnologia in caso di scivolata, disarcionamento, tamponamento, impatto con un altro oggetto o impatto a veicolo fermo.

Studiato per venire incontro alle necessità e alla massima sicurezza dei piloti delle due ruote, il nuovo Ducati Smart Jacket è stato sviluppato con la struttura con microfilamenti interni. Brevettato da Dainese, questo scheletro tecnologico permette al sacco airbag di gonfiarsi in maniera omogenea. I cuscini, avvolgendo il corpo di chi lo veste, garantiscono così la protezione delle aree dichiarate protettive, come il torso e la schiena.

Leggera e pratica da indossare, la giacca della Casa offre una difesa dagli infortuni senza eguali: l’airbag, secondo i dati forniti, garantisce una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena di livello 1, pur non avendo al suo interno alcun protettore rigido.

Ducati Smart Jacket, ennesimo prodotto sul mercato che aiuta chi lo indossa (come il giubbotto intelligente di Ford per i ciclisti), è dotato di una batteria con un’autonomia di 26 ore. Una volta scarico il gilet può essere ricaricato in modo pratico attraverso una qualsiasi presa USB. Inoltre, grazie ad un’altra innovazione tecnologica introdotta da Dainese, la giacca risulta essere estremamente ventilata e comoda: il sacco sul petto è ripiegato e occupa una superficie minore per permettere così il passaggio dell’aria attraverso il tessuto del giubbotto.