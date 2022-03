La nuova leggerissima e-bike Ducati in edizione limitata

La gamma di e-bike Ducati si aggiorna nel 2022 con un nuovo modello che va ad aggiungersi al segmento delle e-road: la nuova Futa, la prima bici stradale a pedalata assistita della Casa di Borgo Panigale.

La Futa è stata presentata in occasione dell’ottavo episodio della Ducati World Premiere 2022 web series, dedicato alla famiglia di e-bike dell’azienda romagnola. Sono tante le novità per la nuova stagione, su tutte la Futa, la prima bicicletta da corsa Ducati a pedalata assistita disponibile anche in Limited Edition.

Futa è la prima bici stradale a pedalata assistita di Ducati

Il nome della nuova bici firmata Ducati deriva dal Passo della Futa, la strada che attraversa l’Appennino collegando Bologna a Firenze: una via conosciuta e apprezzata da tanti Ducatisti italiani. Presentata dopo aver annunciato il restyling della Ducati Multistrada, la Futa è una e-road performante e leggera, con un design innovativo.

L’ultimo modello inserito all’interno della gamma delle e-bike di Ducati che ha chiuso un 2021 da record in termini di vendite, è perfetta per chi ama allenarsi, divertirsi e pedalare al massimo anche per lunghe distanze e percorrendo le salite più impegnative.

L’innovativo telaio monoscocca in fibra di carbonio è caratterizzato da una geometria sport endurance, con tecniche orientate all’aerodinamica e alla velocità. I foderi ribassati del carro posteriore compatto rendono la bici più confortevole che mai, andando a generare una minore resistenza aerodinamica. Il tubo obliquo, il tubo superiore e il reggisella vengono messi in evidenza dal gioco di colori della livrea con richiami all’inconfondibile Rosso Ducati.

Posizionato sul mozzo posteriore della Ducati Futa c’è il motore, l’FSA System HM 1.0 da 250W e 42Nm di coppia che vanta un’erogazione fluida e naturale in ogni condizione ed è tra i più compatti e leggeri della categoria, per un peso di 3,98 kg. Il motore, inoltre, è dotato di cinque livelli di assistenza selezionabili tramite il comando Garmin posto al manubrio che consentono di gestire il livello di supporto a proprio piacimento.

Ducati Futa: disponibile anche in Limited Edition

Alla Futa è dedicata una puntata della Ducati World Premiere 2022: in un episodio precedente era stata presentata la nuova Panigale V4, l’ultima versione ancora più performante di uno dei modelli di punta della Casa di Borgo Panigale. Le ruote della Futa sono le Vision AGX30 con cerchi in carbonio e montano le gomme Pirelli Cinturato Velo TLR da 35 mm, che garantiscono scorrevolezza, comfort e grip. La batteria FSA da 250 Wh è integrata nel tubo obliquo ed è disponibile un range extender opzionale da 250 Wh, per coprire distanze ancora più lunghe.

La nuova Ducati Futa sarà disponibile anche in Limited Edition: un’edizione speciale di 50 esemplari numerati con una dotazione di serie sofisticata che rende la bici ancora più leggera, per un peso totale di 12,2 kg. L’edizione limitata ha una livrea esclusiva ispirata al mondo racing di Ducati Corse: mantiene le caratteristiche della Futa classica, integrate con alcuni componenti top di gamma come il gruppo elettromeccanico Campagnolo Super Record EPS, le ruote Vision Metron 40 SL con cerchi in carbonio, e il manubrio Vision Metron in fibra di carbonio con attacco e cavi integrati.