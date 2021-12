Ducati DesertX, a Borgo Panigale nasce la nuova offroad

Nel sesto episodio della Ducati World Première 2022 Ducati presenta agli appassionati la nuova DesertX. Con la due ruote inedita di Borgo Panigale i sogni dei motociclisti non conoscono più limiti. Ruota anteriore da 21” e ruota posteriore da 18”, la moto è stata progettata per affrontare anche l’offroad più impegnativo.

Una due ruote nuova, reattiva e maneggevole, a proprio agio su ogni tipo di percorso e asfalto. Il progetto è nato nel 2019, quando Ducati ha presentato al pubblico il concept, generando una reazione forte e positiva da parte dei motociclisti di tutto il mondo. La Casa ha trasformato quel concept in una moto funzionale, competente ed efficace.

Il design è un’interpretazione moderna delle linee delle moto enduro degli anni Ottanta, creato dal Centro Stile Ducati seguendo i criteri di essenzialità e robustezza. La moto è visivamente composta da 3 macro elementi: un volume unico che comprende il serbatoio e le protezioni laterali, la sella e il parabrezza che integra il distintivo doppio faro anteriore. Lettura stilistica enfatizzata dai colori bianco e nero che si alternano tra le diverse zone.

Nuovo telaio a traliccio in acciaio, che lavora in combinazione con sospensioni a lunga escursione in grado di garantire un comportamento ottimale anche nel fuoristrada più impegnativo. Per quanto concerne le sospensioni, DesertX spicca per un equipaggiamento professionale e di alto livello.

La DesertX (già anticipata lo scorso mese di settembre) monta ruote del tutto inedite per una Ducati, nelle misure di 21″ all’anteriore e 18″ al posteriore: le dimensioni tipiche delle moto da fuoristrada. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Scorpion Rally STR, con misure 90/90-21 e 150/70 R18.

L’impianto frenante è dotato, come tutte le moto della Casa di Borgo Panigale, di funzione ABS Cornering. L’ergonomia è stata sviluppata nel corso di lunghe e impegnative sessioni di test in fuoristrada e su asfalto. La sella è posizionata a 875 mm da terra. Ducati ha lavorato su contenuti che rendono DesertX piacevole su ogni tipo di percorso: la posizione di guida è comoda sia per il pilota che per il passeggero, grazie alla definizione di forma e imbottitura mirate per ciascuna delle due sedute.

L’autonomia adeguata ai viaggi più lunghi è garantita dal serbatoio da oltre 21 l di capacità e dalla possibilità di montare un secondo serbatoio nella parte posteriore della moto come accessorio, aggiungendo ulteriori 8 l di benzina. La DesertX ha inoltre un’ottima capacità di carico, quasi 120 l di volume disponibile tra borse e top case in alluminio.

Il motore della nuova DesertX è l’apprezzato motore a distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 937 cm3 raffreddato a liquido. Caratterizzato da un ottimo livello di affidabilità, eroga 110 CV a 9.250 rpm e una coppia massima di 92 Nm a 6.500 rpm. Le tipiche performance Ducati si uniscono a un’erogazione regolare e sempre ben gestibile, fornendo al pilota una moto in grado di affrontare qualsiasi percorso con grande confidenza. Il motore conta su tutti i miglioramenti già visti su Monster e Multistrada V2 (presentata lo scorso ottobre). Per offrire il miglior rendimento possibile nella guida in fuoristrada e nelle diverse destinazioni d’uso, il Testastretta 11° è stato ottimizzato in maniera specifica per questa moto.

La sicurezza e le prestazioni del nuovo modello Ducati sono garantite anche dai sistemi elettronici, che rappresentano lo stato dell’arte per quanto riguarda l’ausilio alla guida. I Riding Mode disponibili su DesertX sono ben 6 e lavorano in combinazione con i 4 Power Mode che modificano potenza e prontezza di risposta del motore.

Il cruscotto di DesertX, orientato verticalmente e posizionato per offrire la migliore visibilità possibile anche nella guida in piedi, è dotato di display TFT a colori da 5” ad alta risoluzione. La strumentazione è predisposta per l’integrazione con il Ducati Multimedia System che consente di connettere lo smartphone. La nuova Ducati DesertX sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da maggio 2022. Il nuovo modello sarà ordinabile anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2.