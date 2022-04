Ducati Day, a Misano si festeggia la passione rossa

Uno straordinario week end di emozioni, passione e divertimento avrà luogo presto: stiamo parlando del World Ducati Week 2022. L’undicesima edizione del raduno internazionale del mondo delle due ruote si terrà dal 22 al 24 luglio al “Misano World Circuit Marco Simoncelli”, e tornerà ad accogliere la grande famiglia di Ducatisti e tutti gli appassionati motociclisti.

Un evento unico, pronto ad abbracciare un pubblico eterogeneo, di qualsiasi genere, età e nazionalità, con la passione dei motori nel cuore. Ci saranno gli amanti dei viaggi alla scoperta dei borghi, tra le strade più impervie, ma non mancheranno anche i grandi fan delle corse in pista e coloro che di divertono tra i sentirti offroad più emozionanti. Il WDW unisce tutti ed è l’occasione perfetta per vivere la passione per le due ruote insieme, tutti uniti da un unico motto: “Let’s Ride as One”.

I dettagli sulla manifestazione

La riviera Adriatica si trasformerà per l’occasione, e sarà in grado di offrire al pubblico il mix perfetto tra spensieratezza, motori rombanti, sessioni in pista, esperienze di guida, parate, piloti, spettacoli e allegria. Le attività e gli eventi in preparazione sono davvero tanti, la Race of Champions è l’attrazione più attesa, una straordinaria gara che vede i campioni Ducati sfidarsi in pista e animare uno spettacolo senza eguali, infiammando tutti gli appassionati presenti al Misano World Circuit. Ci saranno quindi gli stessi piloti che tutti i fine settimana vediamo correre nei campionati MotoGP, Superbike e Supersport, mangiando le curve dei circuiti di tutto il mondo.

I biglietti per il World Ducati Week 2022

I biglietti dell’evento si possono acquistare sul sito Ducati e sono disponibili nella formula Pass Biker (partecipante con moto) e Pass Visitor (passeggero o partecipante a piedi) con validità per una o per tutte e tre le giornate dell’evento. Chi compra il Pass può accedere a tutte le aree pubbliche del raduno e prendere parte gratuitamente a tante attività, dai contest ai talk con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati (nei giorni scorsi abbiamo visto i passi avanti nell’elettrificazione), alle sessioni di autografi con i piloti. Il Pass 3 Days offre in aggiunta alcune occasioni imperdibili, tra cui il giro in pista con la propria moto, i test ride dei modelli Ducati e la scuola guida della Ducati Riding Academy.

Tutti coloro che saranno in possesso del proprio biglietto per l’evento WDW avranno la possibilità di visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a un costo agevolato. L’ingresso all’evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori. Per i più giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni è prevista una tariffa ridotta (Rookie), valida sia per il giornaliero che per il pass di 3 giorni.

Anche i Soci DOC hanno diritto al prezzo agevolato, disponibile solo per i soci attivi per l’anno 2022 dei Ducati Official Club. Per informazioni è necessario rivolgersi al DOC ufficiale della propria zona. Per i Ducatisti esiste anche la possibilità di acquistare i pass a un prezzo speciale, rivolgendosi al proprio concessionario di fiducia.

Ducati sta lavorando per rendere l’edizione 2022 del WDW indimenticabile.