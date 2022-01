Ducati celebra il suo miglior anno di sempre

Sono state ben 59.447 le moto Ducati consegnate ai clienti in tutto il mondo lo scorso anno, la Casa segna un record, con una netta crescita rispetto ai due anni precedenti. Il CEO Claudio Domenicali si dichiara entusiasta per i risultati raggiunti nel 2021 a Borgo Panigale, numeri che non si erano mai visti prima d’ora.

Le parole dello stesso manager: “Abbiamo consegnato più di 59.000 moto, numero mai raggiunto in 95 anni di storia dell’azienda, abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il Titolo di Campione del Mondo Costruttori MotoGP e abbiamo dato inizio all’era elettrica della nostra azienda con il prototipo V21L, che anticipa la moto che correrà nel campionato MotoE dal 2023”.

E spiega: “La pandemia tutt’ora in corso, oltre a generare tanta sofferenza, ha anche reso più complesse molte attività, costringendoci a continue riorganizzazioni interne. Le catene di fornitura hanno creato ritardi nelle consegne (abbiamo visto purtroppo che anche il mercato auto sta avendo questa grande difficoltà) per i quali voglio scusarmi con tutti i Ducatisti, ringraziandoli per la pazienza. Nonostante tutte queste difficoltà, la voglia di fare bene che caratterizza le donne e gli uomini qui a Borgo Panigale e nelle nostre filiali nel mondo è stata tale che siamo riusciti a ottenere risultati record”.

Gli investimenti futuri

Lo stesso Domenicali parla del futuro: “Stiamo investendo in un percorso di crescita estremamente ambizioso che porterà l’azienda a migliorare ancora, anche con l’ingresso in nuovi segmenti. Con la DesertX (presentata lo scorso dicembre) avremo da quest’anno una proposta molto attraente per gli appassionati delle adventure, e altri progetti ambiziosi sono attualmente in sviluppo. I valori chiave della marca, Style, Sophistication, Performance e Trust, sono più attuali che mai. La crescita futura avverrà nel rispetto di questi valori, offrendo al nostro appassionato cliente prodotti sempre più rappresentativi di un mix unico di bellezza, tecnologia e distintività, come il meglio del Made in Italy”.

Il successo di Ducati nel 2021

Nel 2021 Ducati ha registrato un’incredibile crescita in tutti i principali Paesi, a partire dagli USA che riconquistano il posto di primo mercato per Ducati con 9.007 unità pari a un +32% sul 2020, seguiti dall’Italia con 8.707 moto (+23% sul 2020) e dalla Germania con 6.107 unità (+11% su 2020). Crescono anche il mercato cinese con 4.901 moto (+21%), quello francese con 4.352 (+12%) e quello inglese con 2.941 unità (+30%).

Il VP Global Sales and After Sales Ducati Francesco Milicia dichiara: “Con 59.447 moto consegnate ai clienti, Ducati registra un risultato storico e sottolinea ancora una volta la sua solidità, nonostante le difficoltà che si riscontrano trasversalmente in tutti i settori a causa della crisi logistica e delle forniture. Le vendite sono cresciute a doppia cifra in tutti i principali paesi, dagli Stati Uniti all’Australia, dove la nuova filiale ha ottenuto un +50%. Questi risultati rappresentano anche il frutto di uno straordinario lavoro diretto al continuo miglioramento della rete vendita globale. Ora iniziamo il 2022 forti di una gamma ancora più completa, che sta già riscuotendo grande apprezzamento come dimostrato dal portfolio ordini più alto di sempre a inizio dell’anno”.

Le moto più vendute e le novità per il 2022

Grandioso il successo registrato da Multistrada V4, che risulta la più venduta e apprezzata dai Ducatisti nel 2021, con 9.957 moto consegnate ai clienti. Segue la famiglia degli Scrambler 800 con 9.059 unità e il Monster, che raggiunge le 8.734 moto vendute.

Per il 2022 sono ben 9 i nuovi modelli che Ducati ha presentato al pubblico nel corso della Ducati World Première web series, e ni li abbiamo visti e seguiti tutti. A Casa ha creato una gamma ancora più completa e pronta a soddisfare i desideri di ogni tipo di motociclista. Tra tutte la più attesa è sicuramente la DesertX, la Ducati progettata per affrontare l’offroad più impegnativo. Arriva anche l’ultima evoluzione della Panigale V4 che diventa il mezzo più vicino a una MotoGP che un motociclista possa guidare.