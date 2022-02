Dal deserto alla strada, Yamaha svela la nuova Teneré

Dopo l’enorme successo di Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition, Yamaha presenta la nuova moto adventure per lunghe distanze progettata per offrire un mondo di possibilità completamente nuovo a tutti coloro che hanno lo spirito dell’avventura nella loro anima. La nuova Ténéré 700 World Raid è una motocicletta premium per lunghe distanze che offre eccellenti prestazioni su strada e fuoristrada, unite a una straordinaria versatilità e ad un carattere di guida piacevole.

Equipaggiata per andare più lontano delle precedenti versioni, sono incluse specifiche avanzate come sospensioni all’avanguardia per aumentare il comfort, ergonomia migliorata, stile ispirato ai rally adventure e la strumentazione multi-modale con notifiche per le chiamate e gli SMS. Yamaha Ténéré 700 World Raid è quindi una moto che può far sembrare il mondo un luogo molto piccolo.

Un serbatoio capiente per oltre 500 km di autonomia

I due serbatoi hanno una capacità totale di 23 litri, montati lateralmente, sono progettati per portare tranquillità durante i viaggi più lunghi ed eliminano l’ansia legata all’autonomia che ogni pilota prova quando si accende la spia di riserva carburante. In condizioni di utilizzo normali, i due serbatoi offrono un’autonomia fino a 500 km, con un più elevato raggio di azione che rende la Ténéré 700 World Raid una vera signora del deserto.

L’esclusivo design del doppio serbatoio presenta inoltre una serie di vantaggi rispetto a un unico serbatoio: oltre ad aumentarne la capacità grazie ai due serbatoi separati posizionati più in basso, il baricentro della moto è praticamente uguale all’attuale Ténéré 700, (dotata di un serbatoio da 16 litri) garantendo agilità e maneggevolezza nonostante il peso aumentato dal carico di carburante.

Venendo alla strumentazione di bordo, Yamaha propone uno schermo a colori da 5 pollici collegato alla Communication Control Unit (CCU) della moto che parla con l’app MyRide, offrendo la visibilità sul quadro strumenti centrale delle notifiche dei messaggi e delle chiamate in arrivo, mentre lo stato della batteria del

cellulare viene sempre visualizzato non appena viene creata la connessione.

Inoltre è in grado di segnalare eventuali anomalie, offrendo maggiore serenità e sicurezza ai piloti Adventure, specialmente quando partecipano a viaggi lunghi in territori sconosciuti. L’accesso alle informazioni necessarie è fondamentale in ogni viaggio a lunga percorrenza e gli utenti potranno scegliere tra 3 diversi temi sulla nuova strumentazione TFT da 5″ a colori: Adventurer, Explorer, Street.

Yamaha Ténéré 700 World Raid offre 3 modalità di ABS

In termini di sicurezza, per un controllo ottimale in ogni condizione di guida, la nuova Ténéré 700 World Raid è equipaggiata con ABS a 3 modalità selezionabili quando la moto è ferma tramite un apposito interruttore sul manubrio che attiva un menu specifico. La modalità 1 è completamente attiva, con entrambe le ruote che utilizzano la funzione ABS come previsto dalla legge durante la guida su strade pubbliche. Le modalità 2 e 3 si basano sulla guida in fuoristrada. In particolare, la prima prevede l’attivazione sulla sola ruota anteriore dell’ABS e la disattivazione sulla ruota posteriore. Questa è l’opzione consigliata per fondi come sentieri ghiaiosi, dove l’aderenza è molto bassa. La modalità 3 è adatta ai piloti esperti che desiderano godersi la pura guida fuoristrada.

Yamaha Ténéré 700 World Raid sarà proposta in due colorazioni. Icon Blue e Midnight black. I primi ordini saranno in consegna a partire da maggio 2022, al prezzo di listino di 12.599,00 euro.