Da Honda una promozione irripetibile per ripartire sue due ruote

Honda Africa Twin, così si rinnova la moto per l’avventura

Durante il lungo periodo del ‘lockdown’, peraltro non ancora del tutto terminato, e con il mercato “bloccato” ad aprile, i vertici di Honda hanno pensato a tutte le possibili opzioni per affrontare la tanto attesa ripartenza con il massimo slancio. E ad emergere da tutti i possibili scenari è stata una delle capacità alla base delle relazioni umane: l’empatia.

Cosa serve, ora, realmente, alle persone?

Con tante famiglie in affanno dal punto di vista economico e, al tempo stesso, con la necessità di trovare una reale alternativa al trasporto pubblico per la mobilità personale, l’obiettivo era molto ambizioso: offrire qualcosa di tangibile su entrambi i fronti, ovvero, spostare sensibilmente in avanti e alle migliori condizioni possibili, l’inizio dell’esborso economico, e porre le due ruote come la via maestra per assecondare il necessario distanziamento sociale durante gli spostamenti.

La soluzione rende oggi orgogliosa Honda, perché si tratta per la Casa dell’Ala di uno sforzo davvero importante su tutti i fronti, in particolare quello finanziario e organizzativo, perché coinvolge tutta la gamma, moto e scooter, di qualsiasi cilindrata.

Nuova formula di finanziamento

Si chiama “Variamente” ed è una formula di finanziamento dai connotati davvero estremi: può arrivare a 60 mesi, si comincia a pagare dopo 6 mesi dall’acquisto e le prime 24 rate sono di importo sensibilmente inferiore alle restanti 36 ma in ogni caso tutto con interessi 0% (TAN 0% TAEG 2.46%) per entrambi i periodi*. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2020.

Entusiasti dell’iniziativa i concessionari ufficiali Honda, che dal 4 maggio hanno finalmente rialzato le saracinesche e si sono adoperati per adeguare il layout dei flussi di clientela all’interno dei locali, e fiduciosi i massimi dirigenti della branch italiana del colosso giapponese.